Met de zegen van pastoor veilig op weg, na de 33ste voertuigen inzegening in Gennep

De inzegening van de voertuigen vond voor de 33ste keer op de laatste zondag van juni plaats. ,,Het animo is niet meer als vroeger”, zegt Tonny Wilbers, die destijds met wijlen deken Huisman het initiatief nam voor de jaarlijkse inzegening.



Pakweg een twintigtal vrachtwagens, diverse fietsers met hun karretje en een serie personenauto’s passeren op het kerkplein. Pastoor Guido Kessels brengt voor de zesde keer de zegen uit met het gewijde water. De deelnemers krijgen bovendien een medaille van Sint Christoffel en een reisgebed op papier in de handen gedrukt. Sint Christoffel is de beschermheilige voor iedereen die op de weg op reis is. ,,Het doel van deze dag is tweeledig. Wij vragen om bescherming voor ons zelf, onze reis naar de hemel, én voor de reis die wij tijdens ons leven maken”, verklaart de Gennepse pastoor.