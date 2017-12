Met de trein naar Eindhoven Airport? Helaas...

EINDHOVEN - Met de trein naar Eindhoven Airport zit er voorlopig niet in. De gemeente Eindhoven is teleurgesteld.

Een nieuw treinstation bij Eindhoven Airport is voorlopig van de baan. Dat is de uitkomst van bestuurlijk overleg tussen het rijk en de provincie waarbij ook de gemeente Eindhoven aanschoof. Alleen bij een sterke groei van de luchthaven zal een treinverbinding heroverwogen worden. Dit is weer afhankelijk van de groeimogelijkheden van het vliegveld. Daarover willen de genoemde partijen eind 2018 een besluit nemen.

Het besluit is opmerkelijk omdat een treinstation bij Eindhoven Airport een uitgemaakte zaak leek. Er was zelfs al een locatie op het oog aan de Anthony Fokkerweg in Acht. Een zogeheten multi-modaal-transferpunt met ook een park & ride en een busstation voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Discussie was er eigenlijk vooral over de vraag of er wel of geen intercity's zouden stoppen.

Dienstregeling

Uit een haalbaarheidsonderzoek is volgens de gemeente Eindhoven echter gebleken dat een treinstation nu niet aan de orde kan zijn. De plannen voor een HOV-verbinding worden wel verder uitgewerkt. Sinds zondag, bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling, rijden er bovendien meer bussen tussen station Eindhoven en het vliegveld.

Een sterke groei van Eindhoven Airport zal de komende jaren vooral afhankelijk zijn van de ruimte die het vliegveld hiervoor krijgt. De potentie is er zonder meer. De afgelopen jaren werd record na record gebroken. In het eerste halfjaar van 2017 was de groei 32 procent. Directeur Joost Meijs sprak in juli de verwachting uit dat er dit jaar 5,7 miljoen reizigers via Eindhoven vliegen. Ter vergelijking: in 2015 waren dit er nog 4,3 miljoen.