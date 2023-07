Met de skyline van Helmond op de buik op weg naar een nieuw stadion en beter voetbal

Energierekening Danny: ‘Toen de stroom­prijs negatief was, heb ik de buren gevraagd of zij hun Tesla bij ons wilden opladen’

Voor Danny Oosterveer (36) uit Arnhem is zo slim en goedkoop mogelijk stroom verbruiken een uit de hand gelopen hobby. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.