Met de bespaartips van deze Brabanders kom je dit dure jaar door: ‘Kerstboodschappen maand voor feestdagen halen’

In een tijd waarin huishoudens volgens het CBS jaarlijks 86 procent meer voor energie gaan betalen dan een jaar eerder, lijkt minder dan honderd euro per maand aan energiekosten betalen lang geleden. Met de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over Russisch gas, worden de energieprijzen er niet beter op. Rini van de Linde uit Vlijmen is maandelijks echter maar 40 euro kwijt aan energie. Hoe doet hij dat?