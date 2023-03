Met bergen slachtafval besmeurde A67 na hele nacht buffelen weer schoon: ‘Levende kippen zijn moeilijker te vangen’

Heroes verliest opnieuw en ziet voorsprong in BNXT League slinken

Na de ongeslagen reeks in de nationale ronde van de BNXT League is Heroes in de crossborderfase opnieuw tegen een nederlaag aangelopen. Kangoeroes Mechelen was in de Maaspoort te sterk voor de ploeg van Erik Braal: 71-74. De Bosschenaren wisten zich daarmee niet te herstellen van de eerste competitienederlaag van het seizoen, twee weken geleden tegen Hubo Limburg United.