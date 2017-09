Met benzine doordrenkte vrouw (43) in Heusden wilde tank vullen

HEUSDEN - De gewonde vrouw die in de Bakkersdam in Heusden in haar boot werd gevonden, heeft geprobeerd de benzinetank te vullen om naar de kant te varen. Maar dit mislukte.

Het gaat om een 43-jarige vrouw uit Vlijmen. Ze is bewusteloos geraakt, waarschijnlijk omdat er alcohol in het spel was. Ze heeft toen een tijd in benzine gelegen, waardoor ze brandwonden heeft opgelopen.

De politie gaat ervan uit dat de vrouw en haar twee medepassagiers alcohol hadden gedronken. Waarschijnlijk is zij daardoor, voor het incident met de benzinetank, in het water gevallen. Een van de passagiers heeft haar toen uit het water getrokken, waarna ze zo snel mogelijk naar de kant wilden komen.

Dat is niet gelukt, omdat ze de tank niet gevuld kregen. Een van de twee medepassagiers heeft de politie gebeld. Er is toen sleepboot ingeschakeld die de boot naar de kant heeft getrokken. Daar is ze rond 21.30 uur op zaterdagavond door hulpdiensten badend in benzine aangetroffen.

De brandweer heeft de boot onder schuim gezet vanwege brandgevaar door de benzinedampen. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.