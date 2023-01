Merletcollege begint sportklas: extra lessen voor jongeren die van bewegen en coachen houden

Aangepaste opening van El­vis-con­cert in Uden na overlijden Lisa Marie Presley

Uitgerekend op de dag dat bekend werd dat Lisa Marie Presley - de dochter van - is overleden, loopt Theater Markant in Uden vol met Elvisfans. Op het programma staat een live-uitvoering van de iconische show Aloha from Hawaii, precies 50 jaar geleden als eerste concert ooit wereldwijd te volgen op tv. De opening is aangepast.

13 januari