Merel-killer rukt op naar het noordwesten

Afwezig

Op dit moment is de merel opvallend afwezig in de natuur. Daarmee is niet gezegd dat alle merels ten prooi zijn gevallen aan het virus, zegt Slaterus. ,,In deze tijd van het jaar hebben de jongen het nest verlaten en zijn merels in de rui. Ze gedragen zich dan altijd wat onopvallender. Het is dus moeilijk te zeggen of de afwezigheid van de merel normaal is of dat die door het virus wordt veroorzaakt.’’

Zien we de komende tijd toch merels, dan wil dat niet zeggen dat dit de vogels zijn die afgelopen zomer onze tuinen bevolkten en dat ze het virus dus hebben overleefd. Want omstreeks deze tijd begint de najaarstrek en komen merels vanuit het noord-oosten van Europa deze kant op om te overwinteren. ,,Met een beetje geluk hebben die geen last van het virus, want in Noordoost-Europa is het kouder en zijn muggen, net zoals bij ons in de winter, minder actief’’, vertelt Slaterus. ,,Pas volgend voorjaar, als die Noordoost-Europese merels weer terug zijn, kunnen we zien of onze eigen merels een klap hebben gehad.’’ Hij vindt de situatie wel zorgelijk. ,,Het bijna niet voor te stellen dat er geen merels meer zijn, maar als het virus volgend jaar weer toeslaat, dan is dat wel een probleem.’’ In Duitsland zorgde het virus, dat in 2001 voor het eerst opdook in Oostenrijk, in 2012 voor een massale merelsterfte.