Mental Theo lijkt wel een spook en Kluun is boos

Een velvet pak wat super lekker zit. Wat wil een mens nou nog meer? Lonneke Nooteboom heeft in ieder geval niet veel meer nodig om gelukkig te worden. Alhoewel, Dior sneakers kunnen natuurlijk altijd...

Dominee Maarten Klaassen, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), wordt niet erg geliefd door Raymond van de Klundert. Na het hele gebeuren rondom de omstreden Nashville Verklaring, deed hij in Trouw de uitspraak: ,,Natuurlijk mogen mensen uit de kast komen. Maar ze hoeven er ook weer niet bovenop te gaan staan.” Daar is Kluun het overduidelijk niet mee eens.