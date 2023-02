Mening | Waterschappen kampen met droogte en hoosbuien | Leg rekening waterbeheer niet alleen bij bedrijven

Een grote brouwerij in onze regio jubelde onlangs over de voorraad bronwater onder z’n grond: “Genoeg voor nog honderd jaar bier!” Maar van wie is dat water eigenlijk? En wie bepaalt wat ermee gebeurt? Dat zijn de waterschappen, samen met de provincie.

Weinig mensen weten dat de waterschappen met ons belastinggeld zorgen voor genoeg en schoon grond- en oppervlaktewater en droge voeten. (Niet voor het water uit onze kraan: dat doen de drinkwaterbedrijven, bij ons BrabantWater.) Daarom hebben waterschappen parlementen: die bepalen democratisch hoe dat geld wordt besteed. Op 15 maart stemmen we voor ons provinciale parlement én voor dat van de waterschappen.

Rioolwaterzuivering kost veel geld

Het wordt voor de waterschappen steeds moeilijker om hun werk te doen. Rioolwaterzuivering kost veel geld en telkens moeten er nieuwe schadelijke stoffen uit het grond- en oppervlaktewater worden gezuiverd. Droogte en hoosbuien zijn het nieuwe normaal. Droge voeten en schoon en voldoende water zijn niet meer vanzelfsprekend. Het mooie van waterschappen is dat ze ook oplossingen hebben. Hierover gaan de verkiezingen. De partijen in de waterschappen denken verschillend over tempo, kosten en ambities.

Wij vinden dat we onze natuur moeten beschermen, versterken. Ons watersysteem moet drastisch anders. Ons menselijk handelen moet zich daarvoor sneller aanpassen aan het nieuwe klimaat. Het is nu ingericht op water afvoeren. Maar dat kunnen we ons niet meer permitteren. “Hou me vast!” roept ons water ons toe. “Verspil en vervuil me niet! Anders is er straks geen voedselproductie meer mogelijk! En is er niet genoeg schoon drinkwater meer!”

Quote Zelfs met alle neerslag deze winter is het grondwater nog bij lange na niet genoeg aangevuld

Afgelopen zomer verdwenen veel drinkplekken voor herten, zwijnen en dassen. Regenwormen en insectenpopulaties verdwenen, vogels en egels verstootten hun jongen vanwege voedseltekort. Vennen en sloten droogden op. Medewerkers van het waterschap brachten vissen over naar plekken waar nog wel wat water was. Ook bomen en planten gingen simpelweg dood. Hele stukken bos sterven overal af, planten en bloemen verdwijnen. Waardoor er voor insecten en vogels te weinig eten is. En zonder insecten geen voedselproductie. En zelfs met alle neerslag deze winter is het grondwater nog bij lange na niet genoeg aangevuld.

Kringlooplandbouw en hergebruik bedrijfswater

Wat is er nodig? Spaarbekkens, ondiepere sloten en stuwtjes in onze buitengebieden. Boeren, bedrijven en burgers moeten minder water gaan gebruiken. Op naar kringlooplandbouw en hergebruik van bedrijfswater. In de steden moeten we onze regenpijpen afkoppelen van het riool en de tegels uit onze tuinen halen. Nieuwe huizen mogen alleen nog waterneutraal worden gebouwd. Het voorkómen van medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en microplastics in ons riool en grondwater is beter dan zuiveren, ook voor onze gezondheid. Boeren kunnen we helpen bij hun overstap naar een andere waterzuinige schonere landbouw. Wij allen, niemand uitgezonderd, zullen moeten doen wat we kunnen. Naar draagkracht: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De vervuiler betaalt, de vergroener wordt beloond. Wie niks te makken heeft, krijgt kwijtschelding: eerlijk is eerlijk.

Mado Ruijs uit Waalre is lijsttrekker van Water Natuurlijk en Veerle Slegers kandidaat voor het Algemeen Bestuur van waterschap de Dommel.

Leg rekening waterbeheer niet alleen bij bedrijven Er is voor opvangen, vasthouden en afvoer van water veel geld nodig (Opinie 23-2). Afgelopen jaren heeft waterschap De Dommel hard gewerkt aan allerlei maatregelen die de auteurs noemen. Door Nan Zevenhek Over wat er moet gebeuren is er grote eensgezindheid in het waterschapsbestuur. Juist omdat het in het belang is van iedereen om over voldoende en schoon water te beschikken. Zo pleiten boeren en bedrijven in het bestuur voor innovaties als peilgestuurde drainage, waterdiensten en hergebruik van water uit de Riool Water Zuiverings Installaties. Door wettelijke beperkingen is helaas niet alles wat nodig is, mogelijk. Dáár zouden landelijke politici zich ook voor in moeten zetten. Net zoals bijvoorbeeld de aanpassing van regels om waterneutraal te bouwen. In België is men daar al veel verder mee. De auteurs roepen het Rijk op om gemeenten en provincies financieel te ondersteunen. Probleem is dat er grote verschillen per regio zijn. Een discussie over de verdeling van gelden zou veel tijd vergen. Tijd die ons ontbreekt. Inwoners stimuleren zelf maatregelen te nemen Waterschappen kunnen ook inwoners stimuleren om zelf maatregelen te nemen waardoor de kosten omlaag gaan en die tegelijk gunstig zijn voor de wateropgave. Door hun grote aantal zijn het juist inwoners die -met versteende tuinen en regenpijpen die regenwater snel afvoeren via het riool- hoge kosten veroorzaken. Het zuiveren van rioolwater met veel regenwater erin, kost extra geld onder meer door grotere -dure- pompen en riolen. Het waterschap heft zelf belasting en het gekozen bestuur bepaalt wie betaalt. Bij de vraag over verhoging van de belastingtarieven, wordt helaas vaak gekeken naar de sector ‘bedrijven’. Politieke partijen beseffen onvoldoende dat buurtwinkels, lokale ondernemers en ZZP-ers, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuizen, kerken, zwembaden, horeca, bejaardencentra, gemeenschapshuizen en scholen gerekend worden tot de sector bedrijven. Juist maatschappelijke instellingen die het toch al moeilijk genoeg hebben door de energiecrisis. Bij verhoging van de waterschapsbelasting voor deze ‘bedrijven’ zal er een aantal zeker verdwijnen uit ons straatbeeld. Nan Zevenhek uit Waalre is lijsttrekker Bedrijfsbelangen Waterschap De Dommel.