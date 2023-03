Mening | Stiekem condoom af doen getuigt van waardeloze mentaliteit maar strafeis is waanzin ten top

INGEZONDEN OPINIEJa, dat kan toch allemaal maar in Nederland was een refrein van het satirische kwartet Farce Majeure bij de NCRV in de jaren 1983 tot en met 1986. Het gaf aan dat het in Nederland niet gekker moest worden.

Inderdaad, datzelfde geldt nu nog steeds maar dan alleen in de tegenovergestelde richting. Vroeger vierde de doorgeschoten vrijheid hoogtij, na het millennium de doorgeschoten onvrijheid.

Vorige maand waren er twee rechtszaken inzake stealthing. Het betrof 2 mannen die los van elkaar seks hadden met vrouwen terwijl ze tijdens het bedrijven van de liefde stiekem de condoom afdeden. Wat een waardeloze vrouwonvriendelijke mentaliteit. WALGELIJK!!! Bij de eerste rechtszaak werd door de Officier van Justitie 8 maanden geëist. De waanzin ten top, als je in drugs handelt of een geweldsmisdrijf pleegt wordt er meestal voor minder straf gepleit.

Legaliteitsbeginsel

Verder vraag ik me af of het wel in overeenstemming is met artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht namelijk het legaliteitsbeginsel. Daarin staat dat iemand niet strafbaar is als hiervoor van tevoren geen strafbare delictsomschrijving met strafsanctie is opgetekend in de wetten. Pas nadat die delictsomschrijving opgenomen is in de wet is men wel strafbaar. Kortom gezegd, niet met terugwerkende kracht.

Voor verkrachting strafbaar te stellen is een van de vereisten dat men met dwang bij iemand moet binnendringen. Als dat het geval is, zou ik zeggen dat ze die persoon hard moeten straffen. Verkrachting is een van de ergste dingen die een vrouw kan overkomen. Maar is stiekem ook een vorm van dwang? Daar is volgens mij nog geen jurisprudentie over. Wat is de omschrijving van stiekem in het Nederlandse strafrecht? Ik weet het niet!

Quote Het is haar woord tegen het zijne en er zullen veel mannen ten onrechte veroor­deeld worden

Waar men wel rekening mee moet houden als je deze personen veroordeelt schep je een precedent waar in de toekomst mogelijk misbruik van gemaakt gaat worden. De bedoeling van het precedent is goed maar het bewijs is flinterdun. Wat gebeurt er als een ex-partner rancuneus is en na de scheiding zegt dat de man stiekem de condoom heeft afgedaan tijdens het vrijen en dit niet waar is? Het is haar woord tegen het zijne en er zullen veel mannen ten onrechte veroordeeld worden.

Schimmelinfectie

Als ik seks heb met een vrouw en daarbij een schimmelinfectie, waarvan ik dacht dat die over was, op haar over breng, ben ik dan strafbaar wegens mishandeling? En als het nu eens andersom is en de vrouw het overbrengt op mij. Is zij dan strafbaar of geldt dit alleen voor de man? Sterker nog, als ik een schimmelinfectie heb aan mijn voeten en seks heb met een vrouw moet ik dan mijn sokken aanhouden tijdens het hebben van de seks? Of ben ik strafbaar wegens mishandeling als zij voetschimmel krijgt als ik (per ongeluk) mijn sokken niet aanhoud?

Ja, dit kan toch allemaal maar in Nederland!