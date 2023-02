Mening | Raadpleging over AZC Budel geeft inwoners onterecht gevoel aan zet te zijn; invulling is zaak van Defensie

INGEZONDEN OPINIEBUDEL - De inwonersraadpleging in Cranendonck is slechts voor ‘de goede sier’. Informeer beter eerst de inwoners en kies dan een geschikte vorm zoals een burgerberaad.

In Cranendonck speelt een zeer groot onderwerp: het kent het op één na grootste Asiel Zoekers Centrum (AZC) van Nederland. Dat heeft een grote impact op de gemeenschap, daarom heeft de gemeenteraad besloten dat er een inwonersraadpleging moet komen over de toekomst daarvan.

In mijn ogen is het logisch dat we onze inwoners bij dit onderwerp willen betrekken. Wat minder logisch is, is de wijze waarop we dit aanpakken. Dit is burgerparticipatie inzetten op een moment dat het de gemeente goed uitkomt, zonder dat duidelijk is welke stem inwoners hiermee nu echt hebben. En zonder dat inwoners alle belangrijke informatie hebben.

Óf Defensie blijft, óf opvang van asielzoekers

Essentieel rondom het AZC is om te weten dat Defensie - dat eigenaar is van het terrein waarop het AZC gehuisvest is - heeft gezegd dat het terrein óf Defensie blijft, óf opvang van asielzoekers. En dat wanneer de staatssecretaris er om vraagt om hier asielzoekers te blijven opvangen, Defensie hier gehoor aan zal geven. Dit heeft wethouder Driessen in september vorig jaar in een raadsinformatiebrief aangegeven. Wij, de gemeente(raad) Cranendonck, hebben hier dan vervolgens niets over te zeggen.

Door op deze wijze inwoners te betrekken, begeeft Cranendonck zich op glad ijs. Het gevoel wordt gecreëerd dat de inwoners nu aan zet zijn over de toekomst van het AZC. Dit is slechts ten dele het geval, inwoners kunnen op deze wijze mogelijk invloed hebben over hoe een toekomstige opvanglocatie er uit zou kunnen zien. Maar wat de invulling van het terrein gaat zijn, defensie of opvang, ligt niet in de handen van de inwoners noch in handen van de gemeente.

Quote Het is een zeer complex vraagstuk waar een andere vorm van inwoners bij betrekken beter bij zou passen

Het is een zeer complex vraagstuk, een vraagstuk waar een andere vorm van inwoners bij betrekken beter bij zou passen. Een vorm waarbij inwoners vooraf goed geïnformeerd worden over zowel de inhoud als de waarde van haar inbreng. Er is anderhalf jaar geleden door een collega raadslid al opgeroepen tot het onderzoek doen naar de mogelijkheden van zo’n vorm, te weten een burgerberaad, maar dit ligt nog steeds op de plank te wachten op opvolging. Kenmerkend voor de cultuur in Cranendonck, helaas.

Hopen dat het geen schijndemocratie wordt

Terug naar deze inwonersraadpleging. Laten we hopen dat het geen schijndemocratie wordt. Dat het wel tot iets leidt. Want wat we misschien hiermee wel kunnen bereiken is de route beïnvloeden naar de best mogelijke oplossing voor beide partijen, Cranendonck en het rijk. Dus in dat licht bezien, vul zeker de vragenlijst in en laat je mening horen. Maar weet ook hoe de vork in de steel zit. Dat dit een inwonersonderzoek kan worden waarmee de gemeente/gemeenteraad na afloop zou kunnen zeggen ‘we hebben er alles aan gedaan’, maar waarbij men in werkelijkheid haar eigen straatje schoon heeft geveegd middels een inwonersraadpleging voor de bühne. En de uitkomst op de burelen van het rijk nu al klaar ligt.

Met de uitkomst van dit onderzoek omgaan

Veel is daarmee afhankelijk van hoe de meerderheid van de gemeenteraad met de uitkomst van dit onderzoek omgaat. Ik ga uit van het halfvolle glas en dat we als gemeente samen met stakeholders bekijken hoe we op basis van deze inwoners input tot een zo goed mogelijke situatie voor de toekomst van Cranendonck kunnen komen. Dat vraagt samenwerking, dat vraagt realisme en dat vraagt openheid van informatie. Maar ik wil waken voor valse verwachtingen, want ik ken inmiddels - na bijna 1 jaar actief te zijn in deze gemeenteraad - ook mijn pappenheimers.

Bart Kraaijvanger is onafhankelijk gemeenteraadslid in Cranendonck.