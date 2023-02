Mening | Niet digitaal vaardig? Dan geen steun uit noodfonds; Kwetsbare groepen hebben geen Digid of smartphone

Het noodfonds is een privaat initiatief van Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, SchuldenlabNL en de Nederlandse Schuldhulproute. De overheid verdubbelt het bedrag als subsidie. Gemeenten is gevraagd ondersteuning te bieden en hun inwoners naar dit noodfonds te verwijzen.

Het hele proces is digitaal en werkt online via een app op de nieuwste smartphones (vanwege beveiliging) en je hebt een DigiD nodig. Vorige week meldde het fonds dat het digitaal goed vindbaar is (al 65.000 keer) en dat 98% van die mensen er goed doorheen komt met een aanvraag. “Beter dan de modellen hadden voorspeld.”

Kwetsbare groepen die geen DigiD hebben

Maar er zijn kwetsbare groepen die geen DigiD hebben (te moeilijk) en niet met een (nieuwe) smartphone kunnen omgaan en er dus geen hebben. De meest kwetsbare groepen zitten dus niet bij de eerste aanmelders en in de statistieken. En als het geld op is, is het op. Voor hen geen extra steun bij hun energierekening.

De gekozen vormgeving van het bovenstaande Noodfonds betekent dus dat een substantiële groep, die het in principe ook hard nodig heeft, wordt uitgesloten van een aanvraag op dit Noodfonds: te beginnen en eindigen met iedereen die niet digitaal vaardig is, van oudere tot jonge digibeten. De verontschuldiging die wordt gegeven is, dat het in een moordend tempo moest worden gerealiseerd en het kennelijk (?) niet anders kon.

De geprivigileerde winnaar

Is het een wonder dat grote groepen mensen geen vertrouwen meer hebben in de overheid? Dat er mensen afhaken? “Wie zijn toch die mensen? “ is een vraag die terug wijst naar de vraagsteller en hem of haar “ontmaskert” als de geprivigileerde winnaar, die achteloos een deel van zijn medemensen vergeet en vervolgens bestempelt en wegzet als wappie of populist, als de verliezer in onmacht, bij wijze van spreke, zijn vuist omhoog steekt. Het gaat er toch juist om, om dat te zien, te begrijpen en daar wat mee te doen als politicus. Die mensen met dedain behandelen gaat niet helpen.

Ik weet dat het echt anders kan en pleit dat de overheid weer terug moet naar de burgers. We zijn een gemeenschap van mensen mét elkaar. Het moet door en voor het volk worden en niet alleen beleid voor geprivilegieerde groepen, die als vanzelfsprekend met de nieuwste smartphone in de hand, zichzelf wel kunnen helpen en dit ook lukt bij het Noodfonds Energie voor Inwoners.

Wilma Berkhout uit Stiphout is voormalig belastinginspecteur, voorzitter ledenraad Bond voor Pensioenbelangen en kandidaat Provinciale Staten op de lijst van Alliantie.