Mening | Marktgericht denken verstoort balans tussen mens, natuur en technologie; land heeft achterstallig onderhoud

Terwijl de bevolking de inflatie nauwelijks kan bijhouden en het aantal voedselbanken toeneemt, genieten grote bedrijven substantiële belastingvoordelen, ontvangen ze subsidies en worden er aanzienlijke winsten geboekt. Bovendien vervuilt een aantal bedrijven het milieu.

Dit alles leidt tot onvrede en polarisatie. Extinction Rebellion is hiervan een duidelijke exponent. Het wordt tijd dat de Europese Commissie normen stelt en een gelijk speelveld creëert voor alle ondernemingen om te voorkomen dat ze ons land mijden.

Haperende boekhouding overheid

Intussen hapert de boekhouding van onze overheid. Nog steeds wachten Groningers op afwerking van aardbevingsschade, de Limburgers op vergoeding van waterschade, is de toeslagenaffaire nog niet opgelost en gaat de uitkoop van veehouders te lang duren. Dan is er nog de bijdrage van de overheid aan de gasrekening rond de jaarwisseling. Omdat de belastingdienst geen kans zag om die inkomensafhankelijk vorm te geven, ontving elke gebruiker via de energieleverancier evenveel, arm en rijk. Ook dat doet afbreuk aan ons rechtvaardigheidsgevoel.

Veel beleggers doen thans goede zaken met torenhoge verkoop- en huurprijzen van hun winstpakkers, waardoor de woningmarkt nauwelijks meer toegankelijk is voor jongeren. Bovendien is er de afgelopen decennia, mede gezien de afnemende bezettingsgraad, veel te weinig gebouwd. De nieuwbouw loopt vertraging op door de hoge rentestand, door onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen op de huizenmarkt en een teveel aan stikstof.

Toestroom vreemdelingen beperken

Het is navrant te constateren dat luchthaven Schiphol al in de gelegenheid was om veehouders ‘marktconform’ uit te kopen en met de vrijkomende emissierechten meer vliegverkeer mogelijk te maken, dit ten koste van huizenbouw. Verder beloofde Rutte de toestroom van vreemdelingen te beperken. Daarmee bracht hij staatssecretaris Van der Burg op het idee om gezinshereniging voor statushouders te vertragen, juridisch gezien een kansloze zaak.

De gezondheidszorg wordt alsmaar duurder. De farmaceutische industrie heeft zich ontwikkeld tot een van de meest winstgevende activiteiten. Ziekenhuizen zijn veranderd in bedrijven. Medische specialisten hebben hun belangen ondergebracht in maatschappen. Verpleegkundigen lopen steeds vaker weg en laten zich vervolgens inhuren als zelfstandig ondernemer. De wachttijden lopen op. Verzekeraars zijn minder bereid tot restitutie van gemaakte kosten en passen hun polissen aan. Ze willen een stem hebben in de voorgeschreven medicijnen, maar voegen geen waarde toe aan het primaire zorgproces. Mensen in geldnood verhogen hun eigen risico, waardoor ze bij pech voor hoge kosten komen te staan. De GGD’s staan onder druk, de ouderenzorg loopt vast en voor de jeugdzorg geldt code rood.

Conflict met de overheid

Veehouders die moeten stoppen, komen in conflict met de overheid. Oudgediende Johan Remkes moest te hulp worden geroepen om de zaak te sussen. Ons verouderde economisch model blijkt echter niet toereikend voor bescherming van de natuur. Er hangt geen prijskaartje aan, zodat de overheid er naar believen over kan beschikken. De natuur wordt er niet beter van, de staatskas wel. Maar op termijn zal de samenleving een malse rekening worden gepresenteerd.

Quote Waar blijft de handhaven­de taak van de overheid als het gaat om verminde­ring van het verpak­kings­vo­lu­me?

Belangrijk voor de economie is het consumentenvertrouwen. Daarom moet er meer worden geconsumeerd. De diversiteit in het productaanbod is ongekend. Waar blijft de handhavende taak van de overheid als het gaat om vermindering van het verpakkingsvolume, terwijl de overheid al in de jaren negentig een verpakkingsconvenant met het bedrijfsleven is overeengekomen? Steeds meer producten worden verpakt in rampzalige hoeveelheden plastic. Door elk stukje kunststof van een recyclesymbool te voorzien, wordt het probleem bij de afvalverwerker neergelegd en kan duurzaamheid ondergeschikt blijven aan product profilering.

Megalomane distributiedozen

Elk artikel kan dankzij internet binnen 24 uur in ons bezit zijn. De levering van producten tot in de haarvaten van onze samenleving leidt tot de bouw van steeds meer megalomane distributiedozen. Ze verrijzen op plaatsen waar ze niet thuis horen maar wel de gemeentekas spekken. Het vervoer van al die artikelen naar de eindgebruiker geschiedt met een leger milieuvervuilende bestelbusjes. Kan dit gedoe niet tot staan worden gebracht?

Het is de hoogste tijd voor transformatie naar een tijdperk waarin mens, natuur en technologie samen een nieuwe balans creëren, zo houdt de Australische milieu filosoof Glenn Albrecht ons voor. Het is echter een utopie zolang het huidige marktgerichte denken onze manier van leven bepaalt en geopolitieke ontwikkelingen tot andere prioriteiten leiden. Voorlopig valt er in ons eigen land genoeg te repareren.