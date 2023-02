Mening | Bij CKE Eindhoven is er veel mis met de aansturing en het heeft zichzelf uit de markt geprezen

Graag wil ik reageren op enkele opmerkingen van Karin Visser, directeur-bestuurder van CKE, omtrent haar beslissing geen individuele muzieklessen meer aan te bieden (ED 2-2). Zij stelt dat de terugloop van cursisten veroorzaakt wordt door het aanbod in de regio.

Dit zal beslist een factor zijn, maar de belangrijkste reden lijkt mij de hoge tarieven, die het gevolg waren van het intrekken van de subsidie voor deze lessen door de Stichting Cultuur Eindhoven. Sindsdien is er ook geen reclame meer gemaakt voor -of ruchtbaarheid gegeven aan de mogelijkheid tot- het volgen van individuele muzieklessen.

Meerwaarde bestond allang

De meerwaarde die CKE nu probeert te creëren bestond allang in de vorm van orkestspel, kamermuziek en popbands, naast optredens naar buiten zoals het CKE-kerstconcert in de Cathrien en samenwerking in de regio zoals de Brabantse strijkersdagen. Toen ook voor deze activiteiten flink betaald moest worden en er zelfs entree geheven werd voor voorspeelavonden, werd deelname eerder ontmoedigd.

De vertrekregeling voor docenten had niet zozeer betrekking op het geven van groepslessen, als wel om de verplichting generalist te worden. Als generalist werd men geacht voornamelijk inzetbaar te zijn voor projecten en lessen in de wijken en scholen, werkzaamheden die inhoudelijk ver afstaan van de functie specialist instrumentaal onderwijs. Ter vergelijk: vraag een timmerman geen metselaar te worden. Om degenen die specialist wilden blijven te typeren als docenten die virtuozen van de toekomst willen opleiden is kleinerend en getuigt niet van inzicht in waar zij mee bezig zijn.

Vijf afdelingshoofden muziek zijn vertrokken

Als CKE groepslessen wil aanbieden in samenwerking met partners, mag er eerst wel wat veranderen in de aansturing. Daar heeft het tijdens Vissers directeurschap flink aan ontbroken. Veelzeggend is in dezen dat sinds haar aantreden al vijf afdelingshoofden muziek zijn vertrokken. De slechte werksfeer heeft beslist meegespeeld in het opstappen van het grootste gedeelte van het niet-onderwijzend personeel en nu van veel docenten. De Raad van Toezicht heeft wat dat betreft veel laten gebeuren.

Veel oud-collega’s deelden met mij hun verontwaardiging over de gang van zaken. De directeur die bij haar aantreden haar docenten haar kapitaal noemde, zegt nu: ”Het zat eraan te komen”. Het doet me pijn om deze muziekschool waar ik 41 jaar werkzaam ben geweest zo onderuit te zien gaan. Eindhoven verdient beter.

John van den Beemt is oud-docent cello bij CKE.