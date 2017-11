Melissa (22) bakt nog iedere dag friet voor New Kids-toeristen

Ze had het vooraf aan de telefoon al voorspeld. En ja hoor, deze zaterdagmiddag staan er al gelijk tien Duitsers in haar friettent, 't Pleintje in Den Dungen. Het is alweer even geleden dat de twee New Kids-films uitkwamen (2010 en 2011), maar nog altijd is de frietkot - die een belangrijke rol speelt in de films - een soort bedevaartsoord voor liefhebbers.



"Die komen nog iedere dag", zegt Melissa van Hintum (22), sinds augustus de nieuwe eigenaar van 't Pleintje. Ze heeft net een groep eters gehad die hun vrijgezellenfeest in haar zaak begonnen. "De eerste jaren na de films hadden we ieder weekend tien tot vijftien van die groepen, die tijd is voorbij. Maar we hebben bijna iedere zaterdag nog wel een vrijgezellenfeest."