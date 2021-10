Melissa (14) vindt 4 miljoen jaar oude haaientand: ‘Ik dacht wow, oké, dit is wel echt heel cool’

video Pammy is een Halloween make-up freak: 'Leuk om je zelf iedere keer iets anders te laten zijn’

26 oktober Met Halloween in het vooruitzicht is Pammy uit Roosendaal helemaal in haar element. Ze gebruikt make-up om zich om te toveren tot de meest bijzondere creaties. Makkelijk is het niet, het kost zo'n drie a vier uur om in een monster te veranderen.