Meisje valt van fiets en raakt boom in Handel, traumateam ingezet

Vijf maanden lag een man van 42 onopge­merkt dood in zijn flat. Waarom sloeg niemand alarm?

DEN BOSCH - Een 42-jarige man lag vijf maanden onopgemerkt dood in zijn woning in Den Bosch. De politie roept op elkaar als buren meer in de gaten te houden. Hoe kan het toch dat niemand wat deed? Of is het ingewikkelder dan wijzen naar de flatgenoten die geen alarm sloegen?