Meierijstad telt verkeer in verband met opvanglocatie Bremweg Schijndel

Drunens LG-hockeyteam snakt naar aanwas: ‘Er vallen zoveel kinderen in deze doelgroep’

DRUNEN – Hockey, ijshockey... maar LG-hockey? Drunen is een van de weinige clubs waar je het als kind kan spelen. ,,Opmerkelijk”, vindt Nico van Zijl, coördinator LG-hockey bij MHCD. ,,Want er vallen zoveel kinderen in deze doelgroep.” De Drunense hockeyvereniging houdt zaterdag 24 juni het nationale LG-hockeytoernooi in de hoop de bekendheid te vergroten.