Megazaak tegen Brabantse gokmiljonairs van start, mogelijk 100 miljoen euro witgewassen

16 september EERSEL - Het festival Vliegende Vrienden van Amstel leek zaterdagmiddag rond 16.00 uur even uit te lopen op een chaos. Er zouden te veel bezoekers op het festivalterrein zijn, waardoor enkele mensen in de verdrukking kwamen en onwel werden. Enkele bezoekers werden huilend geëvacueerd. Rond 17.00 uur was de situatie rustiger geworden en hadden bezoekers zich meer verspreid over het terrein.