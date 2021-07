Megaclaim aan adres BAM om parkeergarage Eindhoven van de baan; vloerleverancier verliest zaak

Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. Volgens Bubbledeck had de aannemer die Eindhoven Airport in de arm had genomen de instorting kunnen voorkomen .

Tijdens de bouw ontstonden in de vloeren scheuren. Volgens de rechtbank is niet aangetoond dat bouwbedrijf BAM onzorgvuldig heeft gehandeld. Over de scheuren in de dakvloer is wel degelijk aan de bel getrokken en daar is ook onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk stortte de parkeergarage in de avond van 27 mei 2017 gedeeltelijk in.