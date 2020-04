Meeste verkeersdoden in Brabant: deze ongelukken maakten vorig jaar diepe indruk

In 2019 kwamen 142 mensen om het leven bij verkeersongevallen in Brabant. Dat zijn er acht minder dan een jaar eerder . Onder de slachtoffers waren onder anderen de 17-jarige Kevin Yelda uit Zevenbergen, de 73-jarige Harry Hoeben uit Oss, een 18-jarige jongeman uit Boxtel en drie Portugezen.

Brabant telde in 2019 met afstand de meeste verkeersdoden van Nederland. 142 mensen vonden in deze provincie de dood, op een landelijk aantal van 661. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Een overzicht van verkeersongevallen in 2019 met veel impact. Wij hebben een selectie gemaakt uit de ongelukken waarover de redactie berichtte.

Een 18-jarige jongeman uit Boxtel kwam begin juli om het leven bij een ongeluk op de A2 bij Den Bosch. Een auto met daarin vijf inzittenden botste meerdere malen tegen de vangrails. De 35-jarige vrachtwagenchauffeur Nick van Rijn uit Tuil voorkwam mogelijk erger leed door zijn vrachtwagen overdwars op de A2 te zetten, om zo de slachtoffers op het wegdek te beschermen tegen voorbijkomend verkeer.

Vaker mis op de A2

Op de A2 ging het vaker mis. Half november kwam een 62-jarige automobiliste uit Sterksel op de A2 bij Eindhoven om het leven door een kop-staart-aanrijding met twee vrachtwagens. Een van de betrokken vrachtwagenchauffeurs was vermoedelijk onwel geworden. In juni kwam een 26-jarige automobilist uit Maarheeze om het leven bij een ongeluk op de A2 net onder Eindhoven. Bij dit ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De automobilist raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en crashte via de middengeleider tegen een paal van een matrixbord.

Vrachtwagenchauffeurs

Op de Brabantse snelwegen kwamen in 2019 verschillende vrachtwagenchauffeurs om het leven. Op de A59 bij Oosterhout overleed eind oktober een 58-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dordrecht bij een ongeluk. De chauffeur botste met zijn tankauto op een vrachtauto met zand.

Vrachtwagenchauffeur Daisy (26) overleed in oktober bij een botsing tussen vrachtwagens op de A50 bij Berghem. De vrouw botste met haar vrachtwagen op haar voorganger. Beide wagens vlogen vervolgens in brand.

In juli kwam een 34-jarige Belgische vrachtwagenchauffeur om het leven bij een ongeval op de A67 tussen Geldrop en Asten. Bij het ongeval waren drie vrachtwagens betrokken. De 49-jarige Marco de Waal uit Geldrop zag het ongeval gebeuren. ,,Ik dacht meteen, die leeft niet meer.”

Kevin Yelda (17)

De 17-jarige Kevin Yelda uit Zevenbergen overleed eind juli bij een verkeersongeval op de kruising van de Strijpenseweg met de Zevenbergseweg in Etten-Leur. Een 17-jarige vriend van Kevin zat achter het stuur. De bestuurder had geen rijbewijs. Kevins broer en beste vriend Chris vertelde het verhaal van Kevin aan BN DeStem. ,,De auto is een aantal keer over de kop gegaan. Kevin overleed doordat hij een harde klap op zijn hoofd kreeg, verder mankeerde hij niks. Hij had ook zijn gordel aan.”

Volledig scherm De 17-jarige Kevin Yelda uit Zevenbergen overleed eind juli bij een verkeersongeval op de kruising van de Strijpenseweg met de Zevenbergseweg in Etten-Leur. © Perry Roovers | MaRicMedia

Frontale botsingen

Verschillende automobilisten kwamen vorig jaar om het leven bij frontale botsingen in Brabant. Eind januari overleed een 25-jarige Helmondse automobilist bij een botsing met een vrachtwagen op de Stipdonk (N612) in Helmond. Een vrachtwagenchauffeur reed langs het kanaal toen hij plots een file voor zich zag. Hij stuurde de vrachtwagen naar links en botste frontaal op de tegenligger uit Helmond. De trucker kreeg een lange taakstraf opgelegd.

Bij een ongeval op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg kwam eind juli Tilburger Joris de Greef (42) om het leven. Bij de frontale botsing waren twee auto’s betrokken. De auto van de Tilburger kwam na de botsing in de sloot terecht. De Greef was sinds 2013 nauw betrokken bij Kermis FM. Het nieuws van zijn overlijden sloeg hard in bij zijn collega's. ,,Joris was een superbevlogen medewerker.”

De 73-jarige Harry Hoeben uit Oss overleed eind januari bij een frontale botsing op de Provinciale Weg Zuid bij Reek. Hoeben was tot zijn pensionering docent Engels aan het Maaslandcollege in Oss. Hij zat achter het stuur van zijn auto toen een tegenligger op de verkeerde weghelft terechtkwam. De man die het ongeval veroorzaakte, een 64-jarige Udenaar, kreeg van de rechtbank een rijontzegging van 12 maanden en een werkstraf van 180 uur.

Bij een ongeval op de Peeldijk in Handel vielen half juli drie doden, een echtpaar uit Helmond (55 en 59 jaar) en een 31-jarige man uit Erp. Bij het ongeluk waren drie auto’s betrokken. Volgens de politie is een van de betrokken voertuigen vermoedelijk op de verkeerde weghelft terechtgekomen, waarna de wagen in botsing kwam met twee tegemoetkomende auto’s.

Volledig scherm Bij een ongeval op de Peeldijk in Handel vielen half juli drie doden, een echtpaar uit Helmond (55 en 59 jaar) en een 31-jarige man uit Erp. © Bert Jansen

Te veel gedronken

In augustus kwamen een 52-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Sint-Oedenrode om het leven bij een ongeluk op de kruising van de Boxtelseweg en de Gemondsedijk, ter hoogte van de Eekhoorn (N618). Zij zaten op een snorfiets toen ze door een 49-jarige automobilist uit Boxtel werden aangereden. De bestuurder van de auto had te veel gedronken.

Zwaar ongeval A59

Op de A59 bij Rosmalen kwamen in februari drie Portugezen om het leven bij een ongeval. Huisgenoot Ali Reza deed zijn verhaal aan het Brabants Dagblad. Hij wilde voorkomen dat zijn huisgenoten slechts worden herinnerd als anonieme doden in een hoop verwrongen staal. ,,Ze waren dol op koken. Lekkere soepen, steaks, octopus. Altijd bezig.”