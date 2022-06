Meeste megastallen staan in Brabant, fors meer dan elders in Nederland

Het aantal megastallen in Nederland neemt de afgelopen jaren gestaag toe, met veruit het hoogste aantal in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Environmental Research (WENR) in opdracht van Wakker Dier. Vooral in de melkveesector zijn veel megastallen te vinden.

Een megastal is volgens Wakker Dier een verzameling van meerdere stallen dicht bij elkaar. Nederland telt in 2021 999 megastallen. In 2017 was dit nog 801, bijna het dubbele van de 456 megastallen in 2010.

In Brabant daarentegen is het aantal megastallen sinds 2010 meer dan verdubbeld. Waar onze provincie toen nog 126 megastallen telde, waren het er in 2017 alweer 211 en in 2021 zijn het er 289. In vier jaar tijd nam het aantal toe met 34 procent.

Na Brabant zijn de meeste megastallen te vinden in Friesland (145) en Gelderland (120). In de drie provincies kan 6 tot ruim 9 procent van de stallen onder ‘megastal’ worden geschaard.

Opgave aantal dieren

De cijfers om megastallen te bepalen zijn een momentopname uit de Gecombineerde opgave van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Jaarlijks wordt veehouders gevraagd om een opgave van het aantal dieren dat op 1 april in de stal aanwezig is.

Voor verschillende dieren is een grensgetal opgesteld, wanneer dat wordt overschreden is er sprake van een megastal.

Wanneer op één locatie de volgende aantallen worden overschreden, is er sprake van een megastal: • 7.500 vleesvarkens • 1.200 fokvarkens • 120.000 leghennen • 220.000 vleeskuikens • 250 melkkoeien • 2.500 vleeskalveren • 1.500 geiten

In meer dan de helft van de megastallen leven melkkoeien (514). Megastallen met zeugen (moedervarkens) maakten de afgelopen vier jaar de grootste groei door met 61 procent meer moedervarkens die in een megastal leven. Van het totaal leeft met 47 procent nu iets minder dan de helft van de zeugen in een megastal.

Kleinere boerenbedrijven

Eén van de oorzaken dat er steeds meer megastallen lijken te verschijnen, is het stoppen van kleinere boerenbedrijven. Onderzoeker Landbouw en Milieu bij WENR Jaap van Os zag de laatste jaren meerdere kleinere boerenbedrijven stoppen.

Volgens de onderzoeker worden de productierechten overgenomen door grotere bedrijven die met een megastal efficiënter kunnen werken en voordelen hebben bij het vervoer en in de productie. Van de hogere omzet moeten vaak milieu en klimaatregelen betaald worden, vertelt van Os.

Zo steeg het aantal megastallen in de rest van het land.

