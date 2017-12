Meerdere vluchten vanuit Eindhoven Airport geannuleerd wegens dichte mist

Drie auto's botsen op Burgemeester Letschertweg; Duitse BMW roept automatisch hulpdiensten

1 december TILBURG - De politie en ambulancedienst werden vrijdag aan het einde van de middag op een bijzondere manier geattendeerd op een ongeluk op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Eén van de betrokken auto's, een Duitse BMW, schakelde automatisch de hulpdiensten in via het ingebouwde eCall-systeem.