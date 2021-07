Meerdere mensen overleden door zelfdoding-middel, Eindhovenaar (28) opgepakt

Van overleven­de Ron Geurts had het Hercules­wrak voor altijd in Eindhoven mogen blijven liggen

15 juli Het is niet alleen 25 jaar, maar ook precies een generatie geleden dat de Hercules neerstortte. Ron Geurts is nu exact zo oud als zijn vader was toen diens zoon (27) als een van de weinigen levend uit het vliegtuigwrak kwam. ,,Nu zie ik het van hun kant”, vertelt hij.