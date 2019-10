Meerdere gewonden bij schietpartij in Veldhoven, trauma- en politiehelikopter in de lucht

Hoe een rustige Brabantse straat snel criminali­seert: links zat de wietplanta­ge, rechts het drugslab

26 oktober REEK - Het zal een jaar of tien geleden geweest zijn dat Jan van der Leest en Mariëlle Kieboom bedachten dat ze de Randstad de Randstad wilden laten en naar Brabant wilden verhuizen. Ze woonden in de Utrechtse vinexwijk Leidsche Rijn, maar verlangden naar een landelijke omgeving. Na een lange zoektocht lieten ze het oog vallen op een woning aan de Helstraat in Reek, in het uiterste noordoosten van Brabant. Daar stond een ‘mooi en robuust’ huis te koop dat met een flinke verbouwing wel om te toveren was in de woning die ze voor ogen hadden.