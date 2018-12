‘Meer onderzoek naar Project X-feesten’ na ophef in Brabant

CUIJK - Gemeenten moeten samen met politie en justitie onderzoeken hoe aankondigingen van Project X-feesten als vorige week in de gemeente Cuijk eerder in de kiem te smoren zijn.

Dat zegt burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk in de nasleep van Project X in Katwijk. ,,Wat er online gebeurt, is zó ongrijpbaar. Daarom moeten we met elkaar, met politie en justitie, onderzoeken hoe dit te voorkomen is.’’

Vorige week dreigden rellen na de aankondiging van een Project X-feest in het 400 inwoners tellende Brabantse dorp. Door massale politie-inzet en een noodverordening van de burgemeester kon erger voorkomen worden. In 2012 in het Groningse Haren liep zo'n feest, vernoemd naar een Amerikaanse filmkomedie voor jongeren over een groot feest bij iemand thuis, nog helemaal uit de hand.

Bedreigingen

In Cuijk gingen onbekenden digitaal aan de haal met de verjaardagsuitnodiging van een 15-jarig meisje uit Katwijk. Vele duizenden jongeren uit het hele land gaven aan wel zin te hebben in ‘een feestje'. Het meisje moest vanwege bedreigingen onderduiken.

Hoeveel agenten er in touw zijn geweest voor Project X, willen de politie en de gemeente niet zeggen. Over wat dit allemaal gekost heeft aan gemeenschapsgeld, kan een week later nog niks gezegd worden, aldus de politie. ,,Dat is nog te vroeg’’, zegt een politiewoordvoerster. Politie en gemeente onderzoeken of en zo ja hoe gemaakte kosten verhaald kunnen worden op relschoppers.

Hillenaar blijft erbij dat de politie-inzet 'proportioneel’ was. Cuijk leek even op een vesting, terwijl de politie maar enkele honderden potentiële ordeverstoorders heeft moeten terugsturen. Die kwamen wel uit het hele land, onder meer uit Leeuwarden, Alkmaar en Rotterdam. ,,Ook ik was onder de indruk van al die politie buiten. Maar, better safe than sorry. Dat sommige mensen dit als een lolletje, als een spel zien, begrijp ik niet.’’

Geldboete

Een 22-jarige inwoner van Nijmegen en een 19-jarige man uit Veldhoven die vorige week vrijdag aangehouden werden vanwege Project X krijgen een geldboete. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant besloten. De 19-jarige omdat hij weigerde om het gebied te verlaten waar de noodverordening van de burgemeester gold. De Nijmegenaar moet een boete betalen voor het beledigen van een politieman.