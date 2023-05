Meer mensen in de knel door scheiden: ‘Ze hebben vaak niet in de gaten wat op ze afkomt’

Wat nu? Wijkraad Zuid stopt plotseling als spreekbuis van Den Bosch-Zuid: ‘Er gaat gigantisch veel tijd inzitten’

DEN BOSCH – Het voltallige bestuur van de Stichting Wijkraad Zuid heeft besloten om per 1 juni te stoppen. De eerstkomende openbare wijkraadvergadering is van de baan. ,,Ik was al veel eerder van plan om ermee te stoppen”, zegt voorzitter Gerard Schouten (78).