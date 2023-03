Meer mensen in de gemeente Gemert-Bakel betrapt met alcohol of drugs in hun bloed achter het stuur

In Gemert-Bakel zijn vorig jaar meer mensen betrapt op rijden onder invloed. Dat is in lijn met de landelijke ontwikkeling. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de politie die de dataredactie van deze site analyseerde.

In de gemeente Gemert-Bakel heeft de politie vorig jaar 45 processen-verbaal uitgeschreven. In 2021 waren dat er 32. Een stijging van 41 procent. Ten opzichte van tien jaar terug worden er in de gemeente Gemert-Bakel nu wel minder mensen betrapt op rijden onder invloed. Sinds 2012 daalde het aantal met 44 procent.

In 2022 schreef de Nederlandse politie in totaal ruim 43.000 processen-verbaal uit wegens rijden onder invloed. In 2021 waren het er nog geen 32.000. Een stijging van 37%.

Weigeren blaastest

De aanhoudingen betreffen de processen-verbaal tegen bestuurders onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen. Ook mensen die weigeren mee te doen aan onderzoek worden meegenomen in de politiecijfers.

Het aantal aangehouden verkeersdeelnemers dat een blaas- of bloedtest weigerde steeg afgelopen jaar in ons land met 74 procent. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en onderzoekt of het mogelijk is om het alcoholslot in personenauto's opnieuw in te voeren. Met een alcoholslot kan de auto alleen worden gestart na een negatieve blaastest. Het slot bestond al sinds 2011, maar werd in 2015 afgeschaft, omdat dit mede door de hoge inbouwkosten een te zware straf werd gevonden.

In de provincie Noord-Brabant zijn er het afgelopen jaar 5.952 bestuurders aangehouden met een slokje te veel of pilletje op. Het jaar ervoor schreef de politie 4.182 processen-verbaal uit. Een stijging van 42%. In de provincie Zuid-Holland worden relatief de meeste mensen betrapt op rijden onder invloed. In de provincie Drenthe de minste.

Over dit onderzoek

De dataredactie van deze site analyseerde openbare data van de politie over rijden onder invloed. Het onderzoek omvat cijfers van de jaren 2012 en 2018 t/m 2022. In de cijfers over rijden onder invloed worden processen-verbaal meegenomen van mensen die rijden onder invloed van te veel alcohol, drugs en/of medicijnen of weigeren mee te werken aan onderzoek.