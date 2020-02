Meer groen in de stad? Natuur neemt langzaam bezit van oude Volvo in Eindhoven

De lente ontspringt door een rooster boven de motorkap van de zandgele Volvo 244 DL uit 1978. Een plukje onkruid heeft een weg door het motorblok gevonden en heeft ook de storm van afgelopen weekend overleefd. Meer groen in de stad, dat ziet ook Ineke Paijens graag gebeuren. Maar nu het groen letterlijk op een al een jaar voor haar deur geparkeerde oldtimer groeit, is ze er minder blij mee. Ook andere bewoners van de Hagenkampweg Zuid klagen maar niemand weet van wie de Volvo is. ,,Ik heb nog wel gezien dat hij hier geparkeerd werd. Door een leuke blonde jongen. Ik dacht die gaat naar PSV. Dit is een van de weinige straten in de buurt waar nog gratis geparkeerd kan worden dus bij iedere wedstrijd staat het hier vol.”

Coating van vogelpoep

Dagen, weken en maanden gingen voorbij waarin de auto door de duiven in de overhangende boom gestaag werd voorzien van een dikke coating van vogelpoep. ,,De eerste periode kregen we nog wel eens mensen aan de deur die de auto wilden kopen. Nu zijn het vooral mensen die selfies maken van de ondergepoepte Volvo.” Paijens begon zich er ondertussen steeds meer aan te ergeren. ,,De eigenaar houdt al een jaar een plek bezet en ik vind het ook gewoon asociaal om al die tijd voor de deur van een ander te parkeren. In potentie is het een prachtige auto maar op deze manier is ons uitzicht wel verpest.”

Volledig scherm De met mos begroeide Volvo voor de deur van Ineke Paijens (tweede van links) © DCI Media

Uit een vlugge kentekencheck valt op te maken dat de auto in mei 1978 gefabriceerd werd en inmiddels al bijna vijftien jaar in het bezit is van de huidige eigenaar. Van nul tot honderd gaat ie in dik 15 seconden en plankgas zou de topsnelheid 155 zijn. Niet bepaald een racemonster en Paijens heeft sterke twijfels of de genoemde snelheid nog in het oude beestje zit. ,,De buurman wist me nog te vertellen dat de auto stotterend door de straat reed voor de eigenaar hier parkeerde.”

Politie kan niks doen

Paijens belde al eens met de gemeente of die de auto niet weg kan laten slepen. ,,Die verwezen me naar de politie maar die zegt niks te kunnen doen. De auto is verzekerd en mag hier dus gewoon staan.” Uit de kentekencheck blijkt verder dat de Volvo niet gestolen is en de apk over precies een jaar verloopt.