Meer dodelijke valpartijen in Brabant, driekwart was 80-plus

In 2016 was ruim driekwart van de overledenen na een val 80 jaar of ouder, een vijfde tussen 50 en 80 en iets meer dan één procent was jonger dan 50 jaar. Brabant heeft waarschijnlijk een forse stijging omdat de vergrijzing een oorzaak is voor de dodelijke valpartijen. En die vergrijzing is hier groot. Brabant is na Noord- en Zuid-Holland in inwonertal de grootste provincie en heeft relatief veel ouderen. Maar volgens CBS is vergrijzing niet de enige oorzaak.