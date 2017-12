Meer dan 60 drugsvaten gedumpt in Hedikhuizen

'Mogelijk 100 doden bij Defensie door chroom-6'

15 december Het ministerie van Defensie vindt het verschrikkelijk dat een groep oud-collega's ziek is. De signalen zijn volgens Defensie serieus genomen. Er is een coulanceregeling ingesteld en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevraagd om onderzoek te doen naar het gebruik van chroom-6 en CARC. Defensie hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor alle betrokkenen.