Meer dan 2500 meldingen over de eikenprocessierups, waar heb jij hem gespot?

De bestrijding van de rupsen gaat niet overal even makkelijk. Bij de Tilburgseweg in Eindhoven is zelfs een gezin hun huis uit gevlucht, omdat de rupsen in de straat én in en rondom het huis zitten. Met biologisch gif spuiten is daar niet mogelijk om de wet Natuurbescherming van kracht is. Bovendien doodt het gif álle rupsen, niet alleen de processierupsen.