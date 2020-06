Meer dan 16.000 Brabantse veteranen zetten zich in in dienst van de vrede: 'Ik ben een pionier geweest'

veteranendagVeteranendag wordt vandaag vanwege corona in een sobere uitvoering gehouden. Geen defilé, geen grote landelijke bijeenkomst. Nederland telt ruim 100.000 veteranen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede, onder wie 16.293 uit Noord-Brabant.

De Brabantse veteranen Mees Soffers, Riva Lawalata en Nicolien Kroon kijken terug op hun tijd bij defensie.

Mees Soffers (49) uit Breda, moest op haar 19de verplicht in dienst.

Zij heette toen nog Bart. ,,Ik kon niet wachten om militair te worden. Als jongetje speelde ik altijd buiten. Ik was geïnteresseerd in alles wat met oorlog te maken had. Dat ik uiteindelijk in transitie zou gaan naar vrouw had dan ook niemand verwacht."

Op dat moment is dat voor Mees ook nog niet duidelijk. Voorafgaand aan haar zoektocht naar zichzelf kijkt ze een aantal keer de dood in de ogen. In 1995 als ze op missie is in Bosnië. ,,Tuzla was gebombardeerd en tijdens een spoedrit er naartoe, werden wij staande gehouden bij een checkpoint. Daar kreeg ik een wapen tegen mijn hoofd. Op dat moment voelde ik geen angst. Ik ben getraind om rustig en beleefd te blijven. We konden doorrijden. Achteraf denk je wel eens dat het ook anders had kunnen aflopen."

Quote Ik zat niet lekker in mijn vel en ben op zoek gegaan naar mijn identiteit. Op mijn laatste missie in 2009 viel ineens het kwartje. 'Ik ben gewoon een meisje’

Later maakt Mees nog een levensbedreigende situatie mee. ,,Er werd een granaat naar onze bunker gegooid. Je hoort de inslag en het eerste wat je doet is je mensen tellen. Niemand raakte gewond."

Ook gaat het een paar keer bijna mis door de vele landmijnen in Bosnië. Pas jaren later krijgt Mees een last en zoekt ze psychologische hulp. ,,Ik zat niet lekker in mijn vel en ben op zoek gegaan naar mijn identiteit. Op mijn laatste missie in 2009 viel ineens het kwartje. 'Ik ben gewoon een meisje'.”

Gepest

Volledig scherm © Pix4Profs-Ron Magielse Ze maakt de missie af en thuis start ze het proces van gendertransitie van man naar vrouw. Niet iedereen bij defensie reageerde daar goed op. ,,Ik werd gepest en ben met de dood bedreigd.”



In 2013 ondergaat zij een geslachtsverandering. ,,Ik voelde mij herboren. Die dag vier ik nog elk jaar.”



Mees was de eerste die bij defensie in transitie ging. ,,Ik ben een pionier geweest. Na mij hebben anderen ook de stap durven zetten." Ze werkt nog steeds met veel plezier bij defensie. ,,Ik heb er leren vechten. Voor ons land en mijn eigen geluk."

Riva Lawalata, (44) uit Breda, machinist, werkte zes jaar bij defensie en is nu reservist.

Volledig scherm Riva Lawalata is veteraan die in Bosnie gestationeerd is geweest. © Pix4Profs-Ron Magielse Als hij 18 is moet Riva in dienst. Veel zin had hij daar niet in. ,,In het begin was het zwaar. Ik was rebels en opstandig. Ik zat ook op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. In dienst leerde ik dat gedrag al snel af. Als ik ging dwarsliggen en stoer doen, werd het hele peloton daarvoor gestraft. Dat werd mij niet in dank afgenomen. De diensttijd heeft mij structuur en discipline bijgebracht.”



Na zijn diensttijd voelt hij zich stuurloos. ,,Ik had geen doel en kon moeilijk mijn draai vinden.” Hij wordt beroepsmilitair. In 1998 wordt hij uitgezonden naar Bosnië. ,,Dat was heel spannend als jochie van 22. Ik had nog nooit gevlogen en was nog nooit zo lang van huis geweest. Wij hadden de taak het kamp te bewaken. Gelukkig verliep de missie rustig. Ik heb mij nooit bedreigd gevoeld.”

Quote We reden door een straat die ze in de oorlog Sniper Alley noemden. Als je daar doorheen reed, overleefde je dat meestal niet. Dan besef je hoe bijzonder het is dat je in Nederland kunt opgroeien zonder bang te zijn

Doordat er weinig acuut gevaar was, heeft hij tijd om op andere plekken te helpen. ,,In het leger heb ik een koksdiploma gehaald en hebben we samen met lokale koks een groot diner bereid. We konden elkaar niet verstaan, dus we moesten met handen en voeten duidelijk maken wat er moest gebeuren. Daar hebben we veel om gelachen. Dat was heel bijzonder om te doen.”

Ook bezoekt hij Sarajevo. ,,We reden door een straat die ze in de oorlog Sniper Alley noemden. Als je daar doorheen reed, overleefde je dat meestal niet. Dan besef je hoe bijzonder het is dat je in Nederland kunt opgroeien zonder bang te zijn.”

Agressieve reizigers

Als Riva trouwt, zwaait hij af. Hij begint als conducteur en later als machinist. Hij heeft nog steeds veel aan zijn ervaringen als militair. ,,Ik ben punctueel en heb wel eens te maken met agressieve reizigers of bijna-aanrijdingen, maar mijn mentale weerstand is groot.”

Vorig jaar gaf hij zich op als reservist. ,,De kameraadschap en saamhorigheid onder militairen, vind je nergens anders.”

Nicolien Kroon (41) uit Roosendaal/Essen, meteoroloog, werkte vijftien jaar bij Defensie

,,Bij veteranen denk ik aan oude heren, die in de Tweede Wereldoorlog vochten. Maar ook veel jonge mensen hebben geleden, terwijl ze zich ingezet hebben voor vrijheid. Sommigen hebben dat met de dood moeten bekopen. In die zin voel ik mij geen echte veteraan. Toen ik in 2007 op uitzending ging naar Sarajevo was er geen actieve dreiging. Wij zorgden voor stabilisering van de vrede en bewaarden de rust.”

Quote Je moest wel opletten voor landmijnen. Zolang je op de weg bleef, was er niets aan de hand, maar je moest niet even een bosje induiken als je nodig moest.

Volledig scherm Weervrouw Nicolien Kroon © peter van trijen/pix4profs Nicolien maakt de weersverwachting voor alle vliegende eenheden. Tussen haar diensten door heeft ze tijd om erop uit te gaan. ,,Je moest wel opletten voor landmijnen. Zolang je op de weg bleef, was er niets aan de hand, maar je moest niet even een bosje induiken als je nodig moest.”



Buiten het kamp ziet ze de impact van de oorlog. ,,Muren zaten vol kogelgaten en gebouwen waren kapot geschoten. Als je de heftige verhalen hoort van mensen die in Mali of Afghanistan zijn geweest, dan heb ik geluk gehad.”

Quote Dat ik in de schijnwer­pers sta, hoort bij de baan, maar ik ben daar vrij nuchter onder. Ik word ook bijna nooit herkend, want privé draag ik nooit make-up of hoge hakken

Nicolien werkt nu als meteoroloog bij Buienradar en presenteert het weerbericht bij RTL. ,,De showbizz is een totaal andere wereld. Naast inhoud draait het hier ook meer om uiterlijk en is het meer ‘ieder voor zich’. Dat ik in de schijnwerpers sta, hoort bij de baan, maar ik ben daar vrij nuchter onder. Ik word ook bijna nooit herkend, want privé draag ik nooit make-up of hoge hakken. Die opsmuk hoeft van mij niet.”

Discipline