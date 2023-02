Meer coronabesmettingen in Brabant na carnaval, maar RIVM legt nog geen direct verband met leutfeest

Hossende mensen dicht bij elkaar is ook een feest voor het coronavirus. Die les heeft de pandemie Brabanders wel geleerd. Zeker nadat carnaval in 2020 leidde tot de eerste coronabesmettingen in Nederland. Ook dit jaar lijkt het raak: in het zuiden lijken de coronacijfers van afgelopen week gemiddeld hoger dan op andere plekken. Landelijk raakten in de week voor carnaval minder (3800) mensen besmet dan in de zeven dagen erna (4600).