Meer Brabantse woningbranden in 2022 dan jaar eerder, Alphen-Chaam relatief vaakst getroffen

Er waren vorig jaar meer woningbranden in Brabant dan in 2021, becijfert Independer. Volgens de vergelijkingswebsite gaat om een stijging van 13,3 procent. Vooral in de gemeenten Breda, Meierijstad en Den Bosch moest de brandweer vaker uitrukken.

Waar in 2021 ‘maar’ 992 woningbranden werden geregistreerd, waren dat er een jaar later ineens een stuk meer: in totaal 1124. In de gemeente Breda steeg het aantal branden in woningen harder dan op andere plekken in de provincie. De brandweer telde 29 meer van dat soort branden dan in 2021. Het kan dan onder meer gaan om een vlam in de pan, een omgevallen kaars of kortsluiting.

Alphen-Chaam relatief vaakst getroffen

Ook in de gemeenten Meierijstad (14 woningbranden meer), Den Bosch (+11), Bergen op Zoom (+9) en Heeze-Leende (+9) ging het vaker mis. Het is niet duidelijk waardoor dit komt. Wat wel opvalt is dat in veel andere Brabantse gemeenten juist minder woningbranden werden geteld dan in 2021. Vooral in Valkenswaard werd dat verschil gemerkt: daar waren negen minder meldingen van een brand in een woning.

Gemiddeld waren er vorig jaar 9,7 meldingen van een woningbrand per 10.000 huizen. Dat is volgens Independer net iets meer dan het landelijke gemiddelde (9,6 meldingen). Inwoners van de gemeente Alphen-Chaam werden relatief het vaakst getroffen door een woningbrand. De brandweer berekende dat daar 27 branden ontstonden per 10.000 woningen.

‘Premie kan verschillen per postcode’

Het aantal woningbranden heeft ook invloed op Brabanders die daar vorig jaar niet mee te maken kregen. De premie die ze betalen voor hun verzekering kan door deze aantallen namelijk verschillen. ‘Verzekeraars kijken ook naar deze regionale verschillen en stemmen de premie hierop af. Dat kan zelfs zo fijnmazig dat er verschillen ontstaan tussen twee verschillende postcodes in dezelfde wijk’, verklaart een expert van Independer.