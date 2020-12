Meer auto's op de weg dan in eerste lockdown, maar ‘ook drukste tijd van het jaar’

Het is drukker op de snelwegen dan toen de eerste intelligente lockdown in maart in ging. Dat constateert de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Maar eigenlijk is het nog te vroeg om dat te zeggen, vindt Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat.

Dinsdag was het aantal auto's op de snelwegen achttien procent lager dan in begin maart, toen er nog geen coronamaatregelen waren genomen. In de weken voor de nieuwe lockdown was het telkens nog vijftien procent rustiger op dinsdag. Op 16 maart ging de eerste lockdown in. Eind maart was de drukte op de snelwegen bijna gehalveerd. Nu is dat niet het geval. ,,Dat komt omdat de tweede lockdown nog niet echt van kracht was op dinsdag. De aankondiging was maandagavond, maar de lockdown ging pas woensdag echt in met het sluiten van de scholen. Het duurt een aantal dagen voordat je echt conclusies kan trekken", zegt Fleuren.

Drukste maanden

Dat het tijdens de eerste lockdown minder druk was komt ook door de tijd van het jaar. ,,De maanden oktober, november en begin december zijn altijd de drukste maanden van het jaar. Het is donker, slecht weer, waardoor mensen standaard vaker de auto pakken.” Om echt te kunnen meten of het tijdens de eerste lockdown minder druk was op de weg dan in de tweede lockdown is nog moeilijk te zeggen. ,,De lockdown is pas net ingegaan, we zitten in de drukste tijd van het jaar en volgende week begint de kerstvakantie. Dat geeft ook geen goed beeld”, zegt Fleuren.

De verkeersdrukte tijdens de spitsuren is sneller afgenomen dan gemiddeld, met ongeveer een kwart vergeleken met begin maart. In de avonduren is een nog sterkere daling te zien. Dat is volgens de NDW mogelijk het gevolg van maatregelen en oproepen om het aantal sociale en recreatieve verplaatsingen te beperken.

Weinig files in de spits

Het is wel rustiger op de weg dan normaal. Fleuren: ,,Al vanaf 16 maart zijn er haast geen files meer in de spits door drukte. Als er files zijn dan komt het door pech-gevallen en ongelukken. Er rijden nu redelijk wat auto's, maar iedereen kan nog goed doorrijden. Er zijn weinig files in de spits.”

Kijk hieronder op de kaart hoe druk het was op de wegen per provincie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.