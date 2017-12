Meelopen in de zorg: over vieze lakens, luiers en lange teennagels

BREDA/GOIRLE - Het zwartboek van zorgorganisatie Thebe. Is het echt zo erg? BN DeStem liep een paar dagen mee op een aantal gesloten afdelingen van de zorginstelling in Breda en Goirle, waar dementerende ouderen wonen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven.

,,Wat voor verzorgende ben je als je iemand in de ontlasting laat liggen?’’, zegt Thebe-medewerkster Michelle. Ze doelt op een van de driehonderd misstanden die werden geschetst in het zwartboek dat begin november verscheen over zorginstelling Thebe. Gemaakt door vakbond FNV in samenwerking met een aantal Thebe-medewerkers.

Trots

Michelle en haar collega’s voelden zich gekrenkt door die actie. Ze vinden dat de geschetste misstanden absoluut geen goede weergave zijn van de werkelijkheid. En ja, ze zijn de laatsten om te ontkennen dat het niet altijd makkelijk is door alle bezuinigingen en de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Dat het soms best schipperen is en dat ze graag meer aandacht zouden kunnen besteden aan ‘hun’ bewoners. Maar bovenal vinden ze dat ze ondanks die lastige omstandigheden goede zorg verlenen. En daar zijn ze trots op.

Om een indruk te krijgen van de gang van zaken bij Thebe, liep BN DeStem - op uitnodiging van Thebe - een paar dagen mee op een aantal afdelingen. Met enige aarzeling, want ‘op uitnodiging van’, krijg je dan wel een reëel beeld? Toch deden we het en waren we ‘vlieg op de muur’ bij zorglocaties Elisabeth in Goirle, en Lucia en De Heuvel in Breda. We vroegen medewerkers het hemd van het lijf. Over vieze lakens, incontinentiematerialen en lange teennagels. Over werkdruk, vrijwilligers en dolende bewoners.

Onderstaand een greep uit onze ervaringen. De hele reportage is te lezen in deze zaterdageditie van BN DeStem.

Vrijwilligster

Acht uur 's morgens. Op afdeling Abrikoos van woonzorgcentrum Lucia in Breda is de eettafel in de woonkamer met zorg gedekt. Vier bewoners zitten op hun gemak aan het ontbijt. Vrijwilligster Thea Hagenaars schenkt koffie - ‘Ik zet ‘s ochtends zomaar zes kannen’ - en helpt hier en daar met het smeren van een boterham. De vaste medewerkers, Manuela, Michelle en Roel, verzorgen de overige bewoners. ,,Thea is hier vier keer per week’’, zegt Manuela als ze nog een bewoner aan tafel heeft geholpen. ,,Dat scheelt zoveel. Wij kunnen dan op ons gemak iedereen verzorgen. Als Thea er niet is ontbijten we om half 9 met z’n allen. Dan doen we eerst de verzorging.’’

Vieze lakens

De verzorgers gaan de kamers langs om bedden op te maken en waar nodig te verschonen. Dat gebeurt twee keer per week, en als nodig. Manuela maakt zich boos over verhalen dat mensen dagenlang in hun eigen ontlasting zouden liggen. ,,Dat gebeurt bij ons echt niet. Het ligt aan jezelf, niet aan de organisatie.’’ Collega Michelle: ,,Wat voor verzorgende ben je als je iemand in de ontlasting laat liggen? Je verschoont het bed en als nodig zet je iemand onder de douche en was je diegene.’’

Luier

Op afdeling Huysacker van woonzorgcentrum Elisabeth in Goirle hebben de meesten van de 26 bewoners ontbeten. Ze drinken koffie in een van de drie huiskamers van de afdeling.



Een bewoner loopt in luier - zorgmedewerkers zeggen trouwens geen ‘luier’ maar ‘inco’, van ‘incontinentiemateriaal’ - en onderhemd over de gang. Een medewerkster pakt hem voorzichtig bij z’n arm en neemt hem mee. Even later komt hij keurig gekleed en gekamd de woonkamer binnen.



Verpleegkundige Anne: ,,Die bewoner kwam net z’n bed uit. Hij woont hier pas.’’ Bewoners mogen opstaan wanneer ze willen. Zo kunnen ze hun eigen leefritme aanhouden. Bijkomstig voordeel is dat het een stukje rust en ruimte biedt aan medewerkers, die op die manier niet iedereen tegelijk hoeven te verzorgen.

Flexpool

Na de lunch haalt Anne een doekje over de tafels. P. begint weer te roepen, andere bewoners reageren geïrriteerd. Anne gaat naar P. toe en kalmeert haar. De rust keert weer. ,,Over het algemeen gaat het goed hier, vind ik’’, zegt ze. ,,We hebben een vrij goede bezetting, geen vacatures. Als er een ziekmelding is kunnen we een beroep doen op een interne flexpool of op uitzendkrachten. Oplossen lukt niet altijd, dan moet je wat harder doorwerken. Een paar keer per week zijn er vrijwilligers. Ik vind dat we hier niet te klagen hebben.’’

Ontlasting aan de deur

Simone werkt in een andere huiskamer aan een verslag voor haar opleiding tot verzorgende. Ze heeft al een vast contract op zak. Ooit was ze kapster, nu wil ze niets anders meer dan de ouderenzorg. ,,Ik vind de negatieve verhalen wel erg hoor. Dat er urenlang ontlasting aan de deur zit.’’ Ze haalt haar schouders op en kijkt veelbetekenend. ,,Ik zou het dan gaan schoonmaken.’’ Of de werkdruk hoog is? ,,Soms wel, dan staan we met vier krachten op 26 bewoners. Maar nu zijn er een paar vrijwilligers op de groep. Dat maakt veel verschil.’’

Wijntje

Verpleegkundige Frank heeft avonddienst bij De Heuvel in Breda, een locatie voor kleinschalig wonen. Eén verzorger op zes bewoners. Hij dekt de tafel met een strak gestreken, wit tafellaken.



Mevrouw S. komt binnen en zegt iedereen opgewekt gedag. Ze knuffelt haar man die voor de tv zit waar Toon Hermans nog steeds z’n liedjes zingt, en rijdt hem in zijn rolstoel naar zijn kamer. ,,Mevrouw woont nog zelfstandig, en komt elke avond op bezoek om samen met haar man te eten, op zijn kamer’’, zegt Frank terwijl hij een glas wijn voor hen inschenkt.



,,We maken de borden klaar en brengen die naar hen toe. Het is voor ons misschien een klein beetje meer moeite, maar het is zoveel waard.’’

Stickertjes