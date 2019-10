Meekijken vanuit de tractorcabine: ‘Hopen dat ze een keer zwichten’

Het is een week vol boerenprotesten. Maandag en dinsdag demonstreerden boeren op verschillende plekken in Nederland. Woensdag, vandaag dus, staat een grote landelijke protestactie op de planning.

De dag begint al vroeg. De Brabantse boeren stappen vanaf vier locaties in Boxtel, Made, Oud Gastel en de regio Land van Cuijk op. Om negen uur ‘s ochtends verzamelen ze met onder meer trekkers, bussen en auto’s in Bilthoven voor het gebouw van RIVM. Om twaalf uur gaat de tocht vervolgens verder naar Den Haag, waar de boeren voor het Tweede Kamergebouw hun eisen kenbaar zullen maken aan het kabinet. Ze willen onafhankelijke metingen en pas daarna maatregelen. Geen eliminatie van boerenbedrijven, geen inbreuk op grondrechten.

Verkeer

In de vroege ochtend, omstreeks 04.00 uur, verzamelden er honderden boeren met hun trekkers bij truckerscafé De Oude Ketting in Boxtel. Die stoer ging om 4.15 uur, onder politiebegeleiding, de A2 op. Ter hoogte van Rosmalen, op de Bruistensingel, duurde het zeker een half uur voordat de stoet gepasseerd was. Opvallend is dat er veel vrachtwagens meerijden.

‘Vol adrenaline’

,,We hebben er veel zin in. We zijn met z'n allen, een eenheid, we hopen iets te kunnen bereiken. We zijn vol adrenaline, zeg maar. Ik hoop dat het rustig blijft, dat het netjes gaat. Dat het een burgervriendelijke actie wordt. We willen wel wat duidelijk maken. Iets duidelijk maken, hopen dat ze een keer zwichten.”