Medewerkster van gevangenis zwaar mishandeld door gedetineerde: ‘Hij is weleens psychotisch’

Ook zo gefrus­treerd? 'Lockdown tornt aan het fundament van onze identiteit’

TILBURG - Wil je ook zo graag iets kapot slaan of in een hoekje wegkruipen. Het uitschreeuwen of in huilen uitbarsten? Die onzekerheid over wel of geen strenge lockdown weegt zwaar....hoe vinden we onze weg hier uit, zonder gillend gek te worden? ‘Koop een yoga matje’. Is het echt zo simpel? ,Nee', zegt Tilburgse lifecoach Erik Kuil. ‘Maar wel een goed begin'.

26 november