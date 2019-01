Medewerkers Efteling brengen gestrande bezoekers zelf naar huis na fout met busdienst

overzicht + video Jaarwisse­ling vol incidenten in West-Bra­bant: ontplofte mortier­pijp, steekpar­tij en branden

1 januari Het was een jaarwisseling met de nodige incidenten in West-Brabant. Naast diverse branden ontplofte er in Breda een mortierbom en vond er in dezelfde stad een steekpartij plaats. De ziekenhuizen mochten meerdere slachtoffers verwelkomen met vuurwerk, alcohol of drugs gerelateerde klachten.