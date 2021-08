Mede dankzij floormanager Niels (25) uit Best klonk Snollebollekes voor Sifan Hassan, hij beleeft in Tokio zijn droom

BEST - Een jongensdroom. Zo mag het werk van Niels Groen uit Best zonder twijfel genoemd worden. Als floormanager is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het Olympische atletiekstadion in Tokio.