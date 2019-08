Meat the Victims voor de rechter: activisten of extremisten?

DEN BOSCH/BOXTEL - Activisten met een ideaal, boze boeren en een flinke politiemacht. Op 13 mei stond het allemaal tegenover elkaar op het erf van een Boxtelse varkensboer. Dinsdag staan de betogers voor de rechter. Volgens minister Grapperhaus was er sprake van extremisten, die ‘keihard gestraft’ moesten worden. Wat blijft daar in de rechtszaal nog van over?

Even terug. Wat gebeurde er nou precies op 13 mei?

Een boerenerf op een zonnige voorjaarsdag. Aan het eind van de ochtend op de 13de mei is het nog een dag als alle anderen. De boer heeft als altijd z’n werk gedaan. Zo rond het middaguur wordt de dagelijkse routine opeens verstoord. Overal in de berm en op een zanderige weg worden auto’s geparkeerd, veelal met Belgische en Duitse kentekens.

Ook vanaf het treinstation komt een kleine volksverhuizing op gang. Het zijn actievoerders, ruim tweehonderd in totaal. Hun doel? Een varkenshouderij aan de Brede Heide in het Boxtelse buitengebied, eigendom van Van Sleuwen Groep, een van de grootste varkensbedrijven van Nederland.

Het internationale collectief noemt zichzelf Meat the Victims, ofwel ontmoet de slachtoffers, met een knipoog naar vlees. Ze dragen allemaal dezelfde zwarte T-shirts waarop in witte letters de naam van de groep staat. De demonstranten splitsen zich op. Zo’n honderd activisten verschansen zich in witte bio-overalls in de varkensstal die ze via een achterdeur zijn binnengedrongen.

De overige honderd betogers verzamelen zich op het erf. Ze zingen, ze scanderen leuzen, ze proberen hun verhaal - stop met het het produceren van vlees - met zoveel mogelijk mensen te delen. Op locatie, maar vooral ook daarbuiten. De betoging wordt live uitgezonden via de eigen sociale media-kanalen, met vele tienduizenden volgers.

Er komen veel agenten naar de boerderij. Wat volgt is een patstelling die uren zal duren. De leden van Meat the Victims hebben engelengeduld en gaan nergens heen, de politie grijpt lange tijd niet in. Ze legt het uit als ‘de-escalerend optreden’. In de loop van de dag komen steeds meer boeren uit de wijde omtrek naar Boxtel om hun collega te ondersteunen. Zij vinden het (niet-)optreden van de politie maar slappe hap. En dat laten ze merken. Wat nog begint met ‘ludiek’ barbecueën om de veganisten te provoceren eindigt met het omgooien van auto’s van de betogers.

De avond valt over Boxtel. Het wordt koud op het boerenerf. De activisten zoeken elkaar op. De boeren doen hetzelfde. Aan de politie de taak om beide groepen uit elkaar te houden om zo een confrontatie te voorkomen. Dat lukt. Uiteindelijk worden de betogers die in de stal zitten pas diep in de avond, na ruim tien uur, onder dwang van de opgetrommelde ME via een zijdeur verwijderd. Met touringcars worden ze naar een veilige plek gebracht. Ver weg van de boerderij, bovenal ver weg van de boeren.

Volledig scherm Tientallen boeren kwamen naar de varkensfokkerij. Een aantal blokkeerde met hun tractor de toegangsweg. © ANP De activisten die zich niet konden of wilden identificeren worden opgepakt en brengen een nacht en middag op het politiebureau in Eindhoven door. Deze 64 betogers krijgen een dagvaarding mee en staan dinsdag voor de politierechter in Den Bosch.

Nog lang was onzeker of de varkens door stress of eventueel meegebrachte dierziektes blijvende schade over hadden gehouden aan de bezetting. Dat bleek een kleine maand later, na onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), niet het geval te zijn. Vanaf dat moment kon de Boxtelse varkensboer ook zijn normale werk weer helemaal hervatten en het aan- en afvoeren van varkens oppakken.

Wie zijn die activisten?

Meat the Victims is geen georganiseerd geheel. De groep heeft geen gezamenlijke uitvalsbasis of kantoor, er is geen hiërarchie en de samenstelling wisselt nogal eens. Het komt erop neer dat iedereen de naam mag voeren. Contact met de activisten die in Boxtel actief waren, levert niet zo gek veel meer informatie op. Demonstranten verwijzen naar elkaar, weten niet precies wat de status is van de rechtszaak die dinsdag dient en of er nog nieuwe acties te gebeuren staan.

Leden van Meat the Victims, voor zover je überhaupt van leden kan spreken, handelen extremer dan veel andere groepen. Dierenrechtenorganisaties spraken na ‘Boxtel’ bijvoorbeeld ook schande van de werkwijze van Meat the Victims. Hun grootste bezwaren: illegaal handelen én te weinig oog hebben voor dierenwelzijn tijdens de acties.

Meat the Victims, dat in Nederland zo’n honderd actieve volgelingen telt, schroomt bij protesten inderdaad niet om de wet te overtreden. Bijvoorbeeld met inbraken en, zoals in Boxtel, het bezetten van andermans eigendommen. Sterker: de volgelingen moedigen elkaar (en anderen) zelfs aan. De activisten dragen tijdens acties vrijwel allemaal dezelfde T-shirts met daarop de tekst - vrij naar een beroemde uitspraak van Martin Luther King: ‘One has a moral responsibility to disobey unjust laws’. Wat zoveel wil zeggen als: ‘Het is ieders morele verantwoordelijkheid om onjuiste wetgeving niet te gehoorzamen’.

De 64 activisten die dinsdag voor de politierechter staan, komen uit heel Europa. Naast negen Nederlandse betogers worden ook 55 buitenlandse collega-demonstranten uit landen als Engeland, Polen, Duitsland, Tsjechië, Griekenland, Finland, Noorwegen en Zweden verwacht. Ze zijn overigens niet verplicht om naar het Paleis van Justitie in Den Bosch te komen, maar de meesten zijn dat volgens een woordvoerder van de actiegroep wel van plan.

Zo schimmig als de groep opereert, zo glashelder is hun boodschap. Ze presenteren zichzelf als de spreekbuis van de naar eigen zeggen alsmaar groter wordende groep van burgers die samen bereid zijn om uitbuiting van dieren tegen te gaan. Oók als daar, in hun ogen ‘onjuiste’, wetten voor moeten worden overtreden. Hun ideaal? Een wereld zonder vleesconsumptie.

Bekijk deze video van Meat the Victims; een samenvatting van de dag in Boxtel vanuit de activisten (tekst gaat verder onder de video)

De activisten worden bijgestaan door een team van vier advocaten. Eén van hen is advocaat Jan Vlug. ,,Ik zag de beelden van de protestactie en vond de situatie waarin de dieren zaten nogal aangrijpend. Ik dacht echt ‘dat kan zo niet’, maar blijkbaar is het de norm bij varkenshouderijen”. Vlug uitte zijn ongenoegen op Twitter, waarna hij een hoop boeren over zich heen kreeg, maar ook de activisten wisten hem hierdoor te vinden. Samen verdedigen de vier advocaten nu alle 64 activisten uit heel Europa. Hoe dat gaat met de communicatie? ,,Prima, gewoon via de mail’’, aldus Vlug.

Zijn er vergelijkbare protestacties van Meat the Victims? De werkwijze van Meat the Victims, dat vorig jaar zijn oorsprong kende in Australië, is bij vrijwel ieder protest hetzelfde. Grote groepen activisten, meestal zo tussen de honderdvijftig en tweehonderd, verzamelen zich tegelijkertijd bij een boerenbedrijf. Een deel gaat naar binnen om te laten zien wat er achter de vaak blinde stalmuur gebeurt, het andere deel blijft buiten om met de rest van de wereld te communiceren. Precies als in Boxtel dus. En zo ging het eerder ook al bij acties in Canada, Amerika, Australië en het Verenigd Koninkrijk. De protesten worden steeds talrijker. De coördinatie gebeurt met name via Facebook en Instagram. Een opvallend verschil met Boxtel en de rest van de wereld is het opmerkelijk lage aantal arrestaties dat doorgaans verricht wordt bij acties van Meat the Victims. In het Canadese Abbotsford werd bijvoorbeeld daags voor Boxtel één activist (voor inbraak) gearresteerd na een protest met tweehonderd demonstranten bij een varkenshouder. Dit voorjaar bij een invasie door honderdvijftig betogers van een Australisch melkveebedrijf werd zelfs niemand in de boeien geslagen.

Wat staat deze actievoerders te wachten?

Alle 64 gearresteerde activisten kregen een dag na de bezetting een dagvaarding. Allemaal met dezelfde boodschap: u moet voor de rechter verschijnen op verdenking van lokaalvredebreuk en braak in vereniging.

Hoe verhoudt dat zich tot de oorlogstaal van diverse politici? Er werd op 13 mei en de dagen daarna massaal schande gesproken over de stalbezetting in Boxtel. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ging misschien wel het verst. Dit was volgens hem niet het werk van activisten, dit was een groep extremisten die hard aangepakt moest worden, zo stelde hij.

Wat is daar ruim drie maanden later eigenlijk van over? De 64 gedagvaarde activisten komen voor de politierechter, en die kan in ieder geval nooit meer dan één jaar celstraf opleggen. En het is nog maar zeer de vraag of die maximale straf er ook komt.

Quote Als je het hebt over inbraken ben je het stadium van activisme voorbij Jaco Geurts, Tweede Kamerlid Tweede Kamerlid Jaco Geurts was destijds ter plaatse in Boxtel. Hij sprak meteen klare taal. De woede is na drie maanden niet gezakt. ,,Ik vind het nog altijd onaanvaardbaar en onacceptabel.” De CDA’er ziet de uitspraak van de rechter met belangstelling tegemoet. ,,Maar ik wil daar nu, zoals het hoort, niet op vooruitlopen.”

Geurts constateert wel dat de veiligheidsdiensten sinds Boxtel ‘wakkerder’ zijn geworden als het om ‘dit soort extremisme’ gaat. ,,Want dat is het. Als je het hebt over inbraken ben je het stadium van activisme voorbij.”

Heeft de protestactie van 13 mei daarom nog meer gevolgen?

De politiek en diverse organisaties die opkomen voor boeren waren eensgezind: tot hier en niet verder. In Boxtel is een grens overschreden. Ofwel: activisme is extremisme geworden. Inlichtingendienst AIVD onderschrijft de ontwikkeling dat dierenactivisten steeds radicaler worden.

Minister Grapperhaus wil dat er harder en sneller wordt ingegrepen. Om een nieuwe, uren durende bezetting te voorkomen. ‘13 mei’ heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de lijntjes bij zulke incidenten op boerenbedrijven voortaan korter zijn. Anders gesteld: de driehoek van politie, Openbaar Ministerie (OM) en burgemeester zit sinds de Boxtelse stalbezetting voor boeren onder de voorkeurstoets.

De bewindsman wil verder dat het kabinet voorrang geeft aan de bestrijding van zulke acties. ,,Het recht op protest is een groot goed, maar daarbij mogen goederen of andermans dieren of mensen geen gevaar lopen’’, aldus Grapperhaus in mei.

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) sluit zich daarbij aan en vroeg daarom daags na het protest om het invoeren van snelrecht. Als het snelrecht wordt toegepast, staan verdachten binnen zeventien dagen al voor de rechter.

De roep om harder optreden is niet nieuw. In januari vroegen Tweede Kamerleden Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) minister Grapperhaus per motie al om keihard op te treden tegen insluiping door dierenactivisten. Bij nachtelijke acties maken dierenactivisten vaak foto’s van de situatie in de stallen. Volgens de LTO raken de dieren daarvan gestrest, ‘met alle gevolgen van dien’. Bovendien lopen boeren het risico op infecties in de stallen, omdat dierenactivisten zonder de benodigde voorzorgsmaatregelen binnendringen.

,,Ze mogen dus flink aangepakt worden”, reageert Eric Stiphout, vicevoorzitter van de POV, de belangenvereniging van varkenshouders. Lokaalvredebreuk en braak is volgens hem te mild. ,,Eigenlijk is het natuurlijk te gek voor woorden dat mensen zomaar bij iemand het erf opkomen. De plek waar mensen wonen en werken.”

Een hoge straf is gepast, helemaal als voorbeeld volgens de POV. ,,Het OM moet een daad stellen”, vindt Stiphout. ,,Anders is het een vrijbrief voor alle andere mensen die het ergens niet mee eens zijn. ‘Overtreed de wet maar, je komt er toch mee weg’. Dan is het hek van de dam”.

Vrijspraak

Volledig scherm Advocaat Jan Vlug © Vrijpleiters.nl Allemaal grote woorden, die niet nodig zijn volgens advocaat Vlug. ,,Grapperhaus heeft voor z’n beurt gesproken.” Dat zogenaamd ‘hard aanpakken’, is volgens de topadvocaat echt onzin. ,,Kijk alleen maar wat er van is overgebleven in de dagvaarding. Dat stelt toch een stuk minder voor.”

De uitspraak van de rechter zal als het aan de activisten ligt uiteraard nog minder voorstellen. Drie jaar geleden was er een vergelijkbare zaak. Vijftig mensen bezetten toen een Amsterdamse kolenoverslag, zeventien werden er aangehouden, maar niemand kreeg uiteindelijk een straf opgelegd. Het maatschappelijk belang oversteeg in dat geval het overtreden van de wet.