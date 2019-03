McDonald's laat megastandbeeld Michael Jackson niet weghalen: 'Zolang het maar niet beklad wordt’

BEST - De McDonald’s in Best peinst er niet over om het wereldberoemde standbeeld van Michael Jackson weg te laten halen. De controversiële documentaire Leaving Neverland , waarin twee mannen tot in detail vertellen hoe zij misbruikt zouden zijn door de zanger, is ‘flauw en makkelijk scoren’, stelt restauranteigenaar Peter van Gelder. ,,Dat beeld blijft gewoon op onze parkeerplaats staan.”

Tien meter hoog is het Michael Jackson-beeld dat in 1996 een plekje kreeg bij de McDonalds aan de Eindhovenseweg in Best. Nelly en Peter van Gelder, uitbaters van het wegrestaurant, kochten het beeld voor 33.000 gulden, tijdens het liefdadigheidsgala voor de Ronald McDonald-huizen in Nederland.

Fans vanuit het hele land komen al ruim twintig jaar lang naar het standbeeld om daar de verjaardag van The King of Pop te vieren. En als het aan Peter van Gelder ligt, komt daar voorlopig ‘echt geen verandering in‘. ,,Lekker makkelijk scoren, om de naam van iemand die al tien jaar dood is en zich niet meer kan verdedigen zo te bezoedelen”, zegt hij over de documentaire, die vrijdag op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden.

Tekst gaat verder onder deze tweet

‘Dan blijf je bezig’

De in 2009 overleden Michael Jackson werd tijdens zijn leven tweemaal daadwerkelijk aangeklaagd door jongens die stelden dat zij misbruikt waren door de zanger. De eerste zaak schikte de zanger door het vermeende slachtoffer twintig miljoen dollar te betalen, de tweede keer werd hij vrijgesproken. Van Gelder herinnert zich die zaak nog goed. ,,Ik stond toen midden in de nacht op om die zaak te volgen. Dat hij werd vrijgesproken, deed ons zeer goed. Het kwam ons ook wel goed uit.”

Van Gelder, groot liefhebber van Michael Jackson, verwacht niet dat de documentaire in Nederland grote gevolgen gaat hebben. ,,Ik denk persoonlijk dat het allemaal wel zal loslopen. Toevallig vroeg er deze week nog iemand in het restaurant wat ik met het standbeeld van plan ben nu er van alles rondgaat in de media, maar ik zie geen reden om het weg te halen. Overal ter wereld heb je standbeelden van omstreden figuren, ik noem een Stalin of Andy Warhol. Moeten we die straks ook allemaal gaan verbranden? Dan blijf je bezig.”

Geschokte reacties

De documentaire Leaving Neverland ging eerder dit jaar in première en leidde wereldwijd tot geschokte reacties. De twee vermeende slachtoffers geven nauwgezet details van wat de zanger met hen gedaan zou hebben in zijn slaapkamer en bioscoop op zijn landgoed Neverland. Inderdaad indrukwekkend, erkent ook Van Gelder. ,,Maar we gaan ons pas beraden over het beeld als er kei harde bewijzen komen. Geen ‘zou dit of ‘zou dat’, maar feiten. Tot die tijd blijft het hier gewoon staan.”

Het monument betekent onwijs veel voor fans van Michael Jackson, zegt de restauranteigenaar. ,,Zijn muziek blijft tijdloos, ongeëvenaard. Dat staat los van wat er nu allemaal naar buiten komt.” Van Gelder gaat de documentaire aankomende vrijdag ‘natuurlijk’ wel bekijken.

Hij hoopt dat tegenstanders van de popicoon het beeld naderhand met rust laten. ,,Dat ze het niet gaan bekladden of zo iets, dat is weer zo’n gedoe met opruimen.”

Door de documentaire Leaving Neverland is er opnieuw ophef ontstaan rondom Michael Jackson. Zijn familie blijft het voor hem opnemen. Bekijk hieronder de beelden:

Volledig scherm © Ton van de Meulenhof