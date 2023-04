Matthäus Passion trekt weer vele honderden liefhebbers naar Heusden

Paaspop Den Hout is ‘een groot dorpscafé dat wel met de tijd meegaat’

DEN HOUT - De opbouw van de 27ste editie van Paaspop Den Hout is al een week in volle gang. De materialen voor het muziekfestival op de Houtse Heuvel arriveerden een dagje te vroeg, vorige week donderdag. Maar dat was geen probleem.