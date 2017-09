'Matje' mag één pak folders niet meer bezorgen

Hij is een bekende verschijning in het Brabantse Helenaveen: 'Matje'. Elke donderdag maakt Martien van Grunsven (74), want zo heet hij, zijn ronde door Helenaveen. Hij bezorgt dan twee kranten en twee stapeltjes folders. Dat doet hij al 30 jaar, zegt hij zelf. "Ik nam het destijds over van mijn oom. Die heeft 50 jaar lang bezorgd."

Sinds een maand ontbreekt een van de twee reclamepakketten die Matje normaal in de bus duwt. De reden: hij moet deze van zijn opdrachtgever voortaan op dinsdag bezorgen, na een klacht uit het dorp. En dat weigert Martien.

"De afspraak was dat ik alles op donderdag mocht bezorgen als alles binnen is", begint Van Grunsven zijn verhaal. "Die hebben we ooit gemaakt omdat Helenaveen zo groot is. Het is namelijk een hele klus. Ik ben zeker 2,5 uur te voet onderweg. Mijn vrouw Gertje, die is 76, doet met de auto de bezorging in het buitengebied. Dat kost haar 3 uur, een rit van 45 kilometer."

Het was nooit een probleem dat de aanbiedingen die vanaf maandag of dinsdag gelden, pas donderdags op papier tot Helenaveen doordringen. Tot een nieuwe inwoonster aan de bel trok bij verspreidingsbureau Spotta; de folders worden eerder geleverd, waarom dan ook niet eerder bezorgd?

Folders zelf ophalen

De vrouw, die niet met naam in het ED wil, geeft aan dat ze de bezorger tegemoet wilde komen. Door een brievenbus aan de straatkant te plaatsen. Ze was zelfs bereid om de folders bij de Peelbascule op te halen, als die daar op dinsdag zouden worden afgeleverd. Ze wil graag tijdig de aanbiedingen weten. En als Spotta had verteld over de afspraak, dan zou ze zich daarin hebben geschikt.

Maar Spotta gaf haar gelijk en maande Matje tot een extra rondje op dinsdag. Die vertikt dat. "Als we dat twee keer per week moeten doen, is het niet meer rendabel. Dan verdienen we er nauwelijks nog aan."

Internet

De klaagster en de rest van Helenaveen krijgen de folders inderdaad niet meer op donderdag: die worden nu helemaal niet meer bezorgd. "Ik denk dat ze niemand anders kunnen krijgen", concludeert Van Grunsven. Spotta heeft nu wel huis-aan-huis een briefje in de bus gedaan waarin staat dat de inwoners van het Peeldorp de folders via internet kunnen inzien.

Het bedrijf bevestigt de gang van zaken. "Meneer was niet bereid uiterlijk dinsdag te bezorgen", luidt de reactie. De overeenkomst is per 5 augustus opgezegd. "We zijn druk bezig deze wijk weer te dichten", zoals het in bezorgersjargon heet.