Marvilde-spits Sil van Herwijnen gaat in Amsterdam wonen en voetballen: ‘Weer een nieuwe ervaring’

Indrukwek­ken­de erehaag voor overleden Nomi (5) uit Schaijk

SCHAIJK - Het dorp stond even stil. Het enige dat bewoog in Schaijk was een roze limousine, die traag over de hoofdstraat kroop. Langs de kant stonden honderden mensen, met roze ballonnen, die met natte ogen hun kleine dorpsgenootje Nomi een laatste groet brachten.