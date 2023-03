Martinusschool in Dommelen doet mee aan E-waste Race: ‘De mensen zijn gul, ik heb al vijf computers opgehaald’

DOMMELEN - In nog geen week tijd hebben de kinderen van de Martinusschool in Dommelen al vier containers vol elektronica ingezameld. Ze willen graag het schoolreisje naar de Ontdekfabriek winnen.

Nog de hele maand maart zet een vijftigtal kinderen van RK Basisschool Sint Martinus zich in om zoveel mogelijk elektronisch afval te verzamelen. Eind maart wordt dan duidelijk wie van de twaalf deelnemende scholen uit Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard de winnaar is van deze E-waste Race. Deze drie gemeenten maken dit project mogelijk samen met Cure Afvalbeheer.

De Valkenswaardse wethouder Rens Pijnenburg gaf eind vorige week al het startschot op de Martinusschool. Hij wees nadrukkelijk op het belang van dit project: ,,Met deze inzamelingsactie zorgen jullie er mede voor dat bruikbare materialen uit elektrische apparatuur niet verloren gaan, maar hergebruikt kunnen worden.” Juf Fleur Knapen van groep 7/8 beschouwt dit als een boeiend en vooral dankbaar onderwerp: ,,De kinderen krijgen thuis dagelijks met dit soort apparaten te maken. En gedurende het schooljaar komen in tal van lessen het gebruik van deze hulpmiddelen aan de orde. We kunnen dus steeds de link leggen naar dit project over hergebruik.”

Ontdekfabriek

E-waste staat voor elektronisch afval zoals een oude telefoon, een wekker, een kapotte printer, een versleten toetsenbord of dvd-speler. Een wedstrijd dus om zoveel mogelijk elektronische spullen tot en met donderdag 30 maart bijeen te brengen. De kinderen krijgen punten voor het ingezamelde e-waste. Aan de hand van foto’s van opgehaalde spullen wordt per onderdeel het aantal punten bepaald. De leerlingen houden zelf online de score bij. Voor de school die op 30 maart de hoogste score heeft behaald, ligt een schoolreisje naar de Ontdekfabriek voor de hele klas in het verschiet.

Op de Martinusschool volgen de groepen 6/7 en 7/8 dit project. Volgens juf Fleur zijn de kinderen vooraf heel goed via een gastles op de hoogte gebracht. Met teksten en filmpjes. Ze zijn bij dit project gewezen op de drie belangrijke aspecten: verminderen, hergebruiken en recyclen. Juf Fleur: ,,Maar de kinderen zijn ook zelf op zoek gegaan naar informatie. Bovendien moeten ze de actie zelf promoten onder meer door posters en folders. De kinderen doen dat binnen de wijk Oud-Dommelen. Te beginnen in hun eigen kringetje. Maar ze gaan ook de buurt door.”

Stofzuigers

Haar leerlingen Jens, Karlijn, Luna en Sam zijn enthousiast over de E-waste Race. Sam: ,,Ik ga vanmiddag weer langs de deuren. En de mensen zijn gul. Ik heb al een printer, vijf computers en enkele geluidsboxen opgehaald.” Luna direct aanvullend: ,,Ik al twee stofzuigers. Een grote en een kleine. Misschien zijn ze nog wel te repareren. Echt recyclen dus.”

De kinderen zijn blij dat iedereen tot eind maart het elektronisch afval thuis kan laten ophalen. Karlijn wil dan ook aan de slag met het maken van posters. ,,Om zo nog meer mensen te kunnen bereiken. Ik ga ook folders in de brievenbussen doen. Iedereen moet weten dat ze op de website kunnen aangeven dat ze spulletjes thuis hebben staan die opgehaald kunnen worden.”

Jens staat te trappelen om het opgehaalde spul te laten zien. In speciale containers op het schoolplein. Ze worden binnenkort geleegd. En ze hebben al bijna 300 punten verdiend. Hij hoopt ergens bij de duizend uit te komen. ,,Misschien krijgen we door dit verhaal in de krant wel extra punten.” Zie ewasterace.nl.