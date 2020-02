Martien R. voor de rechter: ‘Ze verdenken hem dag en nacht sinds de vrijspraak van de moord op de A73'

Taxi Korthout uit Tilburg gaat ritten verzorgen voor zorgorgani­sa­tie Prisma in Brabant na faillisse­ment TCR

16 februari TILBURG/WAALWIJK - De eerste overname bij het failliete Zeeuwse vervoersbedrijf TCR is een feit. Taxi Korthout in Tilburg neemt het contract met de Brabantse zorgorganisatie Prisma over.