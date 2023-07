Mark van Horik uit Lierop is avondje ‘bodyguard’ en holt achter tourwinnaar Jonas Vingegaard aan

Rechter buigt zich over voortbe­staan enige sterren­zaak van Tilburg: ‘Is sluiting Monarh niet te streng?’

BREDA/TILBURG - Mag het Tilburgse sterrenrestaurant Monarh openblijven of moet het dicht? Dat is de hamvraag. De gemeente en Monarh-eigenaar Danny Kovacevic stonden maandag bij de rechter. ,,Het is een grote emotionele rollercoaster.”